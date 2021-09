“Led Zeppelin Vigorelli 1971”: la mostra fotografica a Milano fino al 14 ottobre

Dal 16 settembre al 14 ottobre, presso l’Archivio Ferraina di Milano (archivio fotografico storico specializzato in fotografia di personaggi famosi del mondo della musica anni ’60 e ’70), sarà in mostra un servizio fotografico (24 foto) inedito del concerto controverso che il famoso gruppo londinese tenne al velodromo Vigorelli di Milano il 5 luglio del 1971.



“Un servizio fotografico ritrovato per caso. Sommerso tra una miriade di negative che dovevano essere scansionate fra non so quando. Solo un caso fortuito ha fatto in modo di trovarlo. Cercavamo tutt’altro, su richiesta di un cliente, quando dopo qualche ora ho letto su una vecchia bustina porta negative: “Le Zeppeliny”. Da questa strana dicitura, per fortuna ho associato che potessero essere loro. Il mitico gruppo. Ho dato subito una occhiata in controluce e sono rimasto a bocca aperta. Era un servizio di foto inedite, belle e tenute egregiamente, dell’unico concerto che tennero in Italia. Come sapete bene, accadde un putiferio, quella notte, Tra manifestanti e cariche della polizia e fumogeni lanciati …”.



Forse un ritrovamento un po’ karmico, dopo esattamente 50 anni dall’evento, quasi a voler ricucire quello strappo, quell’armonia perduta, tra la band e i suoi giovani fan.



Per la mostra saranno messe in vendita copie originali timbrate dall’archivio e delle edizioni di piccolo formato e di poche pagine (plaquette) con foto autentiche all’interno.



Orari di visita:

Dal Martedì al sabato

10:00 – 13:00

16:00 – 19:30



Dove:

Archivio Ferraina

via Muzio Scevola, 4 – Milano

(a 200 metri dalla stazione ferroviaria di Lambrate)



Per info:

http://www.archivioferraina.com/