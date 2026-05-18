STEFANO RESTA: ascolta in anteprima il singolo “Vecchio Film”

«”ViaVai!” è il nuovo album di Stefano Resta, realizzato con il sostegno del bando Nuovo IMAIE: un lavoro che attraversa stati emotivi e paesaggi sonori, tra movimento e sospensione, consolidando una scrittura personale e cinematografica. Le tracce si muovono tra cantautorato elettronico e raffinato, atmosfere indie-folk sospese e derive più urbane e notturne, alternando passaggi distesi e fumosi a slanci più accesi e acidi, dal taglio quasi new wave.

Il singolo “Vecchio Film”, registrato in sessione live a Formello, nasce da suggestioni notturne e richiami visivi – dal film “Past Lives” al rock melodico dei primi Radiohead – trasformando memoria e inquietudine in un racconto sospeso tra nostalgia e presente.»

Ascolta il singolo

STEFANO RESTA

Stefano Resta sviluppa un pop d’autore diretto e stratificato, un flusso di coscienza capace di unire sensibilità malinconica, precisione e una “palette di umori” sempre in bilico tra intimità ed energia, in dialogo con la tradizione italiana (Battisti, Dalla) e internazionale (Bon Iver, Radiohead), con una voce definita intima e cangiante che si muove tra il calore narrativo di James Taylor e le increspature graffiate di Billy Corgan.

Stefano Resta è un artista pugliese, nato a Corato. Il suo percorso artistico nasce come batterista durante gli studi di medicina; ha studiato pianoforte e batteria nella provincia di Bari e ha iniziato a produrre piccole tracce di musica techno. A Roma nel 2017 inizia a pubblicare come Raesta. Nel 2019 inizia la collaborazione con Vincenzo Vescera con cui dopo il buon posizionamento al Premio Lunezia fonda i RaestaVinvè e pubblica un album “Biancalancia” e un EP “Resto a Sud”. Le collaborazioni in questi due lavori vedono tra gli altri la

cantante francese Clio (“Rien ne va plus”) e il partenopeo Francesco di Bella (“Resto a Sud”). Nel 2023 esce il suo primo EP solista “Fuoco di Paglia”, registrato a Ferrara per Alka Record Label. In questi anni calca palchi internazionali (FIMU festival di Belfort come Raesta o Porto Rubino con i RaestaVinvè). A ottobre è prevista l’uscita del suo primo LP che esce indipendente ma con la collaborazione della milanese Costello’s Agency.

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