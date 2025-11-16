SERGIO RUSSO: ascolta in anteprima “C’è bisogno di andare via”

«Questa canzone nasce da un incontro con una persona a me molto cara che mi ha regalato il privilegio di leggere alcune sue lettere straripanti di parole che custodivano un dolore profondo. Un legame lungo, intenso, arrivato al suo termine, lasciando dietro di sé il silenzio di una casa abitata solo dall’eco dei ricordi e dalla presenza viva dei figli. Per avvicinarmi a quell’abisso interiore mi sono lasciato guidare da frasi intrise di sentimenti autentici, scritte con la forza fragile di chi ama e perde. In quei frammenti ho trovato le radici della mia ispirazione, raccogliendo ciò che più mi ha toccato e trasformandolo in canto.

Ascolta la canzone

Forse, in fondo, questa canzone non racconta solo una storia, ma tante: quelle di chi, dopo aver dato tutto, si ritrova a fare i conti con l’assenza e con la necessità di andare via per ritrovarsi.»

SERGIO RUSSO

Cantautore milanese, Sergio Russo porta avanti da sempre un percorso musicale guidato dal cuore e dalla sua autenticità, intrecciando esperienze personali e racconti di vita in una veste pop – dalla scorza rock – dal respiro moderno ma intriso di tradizione.

È in uscita il nuovo EP “A due passi dal presente”, prodotto da Marco Zangirolami e Diego Montinaro. Quattro brani che segnano un ritorno maturo e introspettivo.

Spotify

Instagram

YouTube