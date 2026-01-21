OLIVIA XX: ascolta in anteprima streaming “Fuori Di Me”

“Fuori di Me” è il nuovo album della cantautrice Olivia XX, disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Il disco è prodotto da Musa Factory (Edizioni Emmekappa), distribuito da Believe e realizzato con il contributo di Nuovo IMAIE.

Un lavoro profondamente emotivo, nato da una frattura interiore personale, silenziosa e devastante. “Fuori di Me” è il racconto sincero e senza filtri di una crisi esistenziale attraversata nell’arco di due anni: un percorso che parte dal momento in cui qualcosa si spezza e arriva, tra rabbia, ironia e fatica, a una lenta ricostruzione di sé. I testi, a tratti schizofrenici ed esistenzialisti, si muovono su arrangiamenti prevalentemente elettro-acustici, capaci di restituire e amplificare la varietà emotiva che attraversa l’intero album.

“Otto tracce che sono otto tappe, una specie di Via Crucis che culmina nell’accettazione di me stessa e nel conforto trovato nel labirinto mentale di chi mi assomiglia. Una resurrezione dopo una specie di morte interiore che è durata un po’ più di tre giorni quindi, una delle poche certezze che ho avuto dopo questo percorso, è che non sono Gesù”. – Olivia xx.

Nella copertina dell’album, Olivia XX è ritratta seduta all’interno della propria bocca, a cavallo della lingua. Un’immagine volutamente diretta e simbolica, nata dal bisogno di tornare a guardare le cose con chiarezza e semplicità dopo un periodo di profonda confusione. Uno sguardo essenziale, quasi infantile, che diventa metafora di un processo di presa di coscienza e di riappropriazione della propria voce.

L’album è disponibile anche in formato CD, concepito non solo come supporto fisico ma come estensione narrativa del progetto. All’interno è presente un QR Code con accesso riservato, che conduce a una pagina web dedicata contenente i testi dei brani e materiali esclusivi, fruibili solo da chi possiede il disco. Un ambiente digitale nascosto, pensato come un percorso immersivo nella dimensione più intima e creativa di Olivia XX.

CHI È OLIVIA XX?

“Sono una donna nata bambina a Civita Castellana: una cittadina del Viterbese ad oggi piena di bar e centri di manicure. Prima c’erano anche due cinema di cui uno era un teatro. I bar della mia città mi hanno fatto venire voglia di scrivere canzoni, i centri di manicure al posto dei cinema e dei teatri, mi hanno fatto venire voglia di cantarle altrove. Per un lungo e bellissimo periodo, ho frequentato la scena musicale romana, ho pubblicato il mio primo album, ho scritto per la Mannoia, duettato con lei e ho abitato su Trenitalia poi, mi sono innamorata di un uomo quasi sano, dopo una serie infinita di malesseri, e pure della sua città. Quindi sono stata adottata da Terni, che non piace ai ternani ma a me sì, perché è grande al punto giusto, ci sono i bar, i teatri, i cinema, la musica e i centri di manicure. Manca solo il mare ma ci sto lavorando”.

Olivia xx è una cantautrice esistenzialista e relativista, sempre alla ricerca delle domande giuste alle risposte sbagliate. La sua scrittura attraversa la fragilità umana con ironia, profondità e coraggio, trasformando la crisi in poesia.

Nel 2020 firma “Solo una figlia”, brano scelto da Fiorella Mannoia per l’album “Padroni di niente”. Il pezzo diventa un duetto tra le due artiste durante il concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, tappa del tour della Mannoia nel 2022. Olivia viene poi invitata anche nel programma La versione di Fiorella (Rai 3), e con “Solo una figlia” vince il Premio del Pubblico di Voci per la Libertà – Amnesty International 2021.

Finalista del Premio Fabrizio De André 2024, Olivia XX è stata premiata con la Menzione Speciale “Musica contro le mafie” a Music for Change 2022 per il brano Bonus Libertà, con il quale viene ospitata nel 2023 a Casa Sanremo, durante la settimana del Festival.

Nel 2022 pubblica il suo primo album XX, un disco che segna l’inizio del suo percorso discografico. In precedenza, ha partecipato ad Amici Casting (Real Time) e si è esibita alla finale di Deejay On Stage sul palco di Radio Deejay a Riccione.

La sua formazione parte nel 2012 al CET di Mogol, dove ottiene tre borse di studio e studia con docenti come Giuseppe Anastasi, Giuseppe Barbera e Carla Quadraccia (Carlotta). Collabora con autori come Mauro Lusini e ha condiviso il palco con artisti come Noemi e Arisa, ospite nel tour di presentazione dell’album di Anastasi “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo”.

Olivia xx oggi è una delle voci più sincere della nuova scena cantautorale italiana, capace di mettere in scena – con lucidità e disincanto la bellezza di una mente inquieta.