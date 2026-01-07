OLIVIA SANTIMONE: ascolta in anteprima il singolo “Sifonofori”

«I sifonofori (Siphonophora, Eschscholtz, 1829) costituiscono un ordine di idrozoi, una classe di invertebrati marini appartenenti al phylum degli Cnidaria. Si tratta di colonie di zoidi altamente specializzati e con una spiccata differenziazione morfo-funzionale, tanto che alcuni autori li hanno definiti superindividui.

Alcune di queste affascinanti creature vivono in superficie, mentre altri sono organismi abissali che possono raggiungere fino ai mille metri di profondità, come il Sifonoforo Gigante (Praya Dubia), il cui nome proviene dalla sua innaturale lunghezza che può raggiungere fino ai cinquanta metri.

Ascolta la canzone

Al sopraggiungere della notte, in condizioni di cielo sereno, lungo una certa pista ciclabile sospesa nello spazio e nel tempo, nei sifonofori è stato notato un insolito comportamento aggregativo: molti esemplari sono stati osservati serpeggiare nell’aria illuminando il cammino di chi osa avventurarsi lungo questi percorsi.»

Olivia Santimone è una chitarrista e cantautrice ferrarese che ama le pedaliere colorate, i videogiochi dark fantasy e le canzoni lunghe. Di natura distratta e disordinata, nella vita quotidiana come nella musica, quando scrive non sa mai dove andrà a finire. Il suo primo disco, Ciclopedonale, è la meta finale di un viaggio caotico quasi quanto lei, l’esplorazione di un mondo stravagante e onirico che, usando un po’ di immaginazione, non è poi così diverso dal nostro.

Crediti

Testo e musica: Olivia Santimone

Registrazione e mix: Tommaso Zoppello

Master: Outside/Inside Studio