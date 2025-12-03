MINIMAL: ascolta in anteprima il disco d’esordio “Caveau”

Disponibile dal 5 dicembre su tutte le piattaforme digitali “CAVEAU”, album d’esordio del cantautore umbro Minimal.

Un disco prodotto e arrangiato da Minimal e Diego Ruco, composto da varie tracce scritte nell’arco temporale tra il 2020 e il 2025 che sperimenta i diversi linguaggi del pop contemporaneo con versatilità e un approccio “indie”. Il caveau è semplicemente lo studio di produzione e registrazione dove è nato tutto, in cui le canzoni e le storie degli autori diventano oro e ricchezze.

“Annientare tutti i problemi della vita per rilassarsi nel picco più alto della propria felicità, facendosi inglobare dall’oro musicale di questo magico Scrigno. Saper dormire in pace nel proprio caveau, vale quanto un bel parbleau, vale quanto un buon chapeau”. – Minimal.

“Ho una visione semplice e minimalista della musica, quasi come se fosse un grande strumento astratto componibile e modellabile, che con piccoli schemi di gioco può far conquistare una partita intera”.

CHI È MINIMAL?

Minimal è un cantautore di 27 anni che viene dal Centro Italia, dalla provincia di Terni. Conosce la musica quando è piccolissimo: da bambino inizia a studiarla dall’origine, dalla tradizione classica, e poi a scuola si appassiona al canto. Nel 2021 l’incontro con il produttore Diego Ruco segna un’importante svolta nel suo percorso: i due allestiscono uno studio di produzione e registrazione e si circondano di altre figure a loro complementari. Nasce il progetto “Minimal”. Nel 2023 escono i primi due brani, arrivando all’attenzione dell’etichetta Gotham Dischi/Orangle Records stipulando la prima distribuzione ufficiale. Con il brano “CASUAL” apre un format tutto nuovo – identitario – proponendosi come cantautore pop dalla penna vivace ma anche in grado di aprire e scomporre l’intimità del quotidiano. Seguono nel 2024 i brani “MERIDIANA” (sempre con Gotham Dischi), “GROOVE” e “CONTAGOCCE” (usciti con l’etichetta Rosoliera Records e distribuzione Altafonte) e intanto Minimal si sposta per l’Italia e partecipa a contest, suona un po’ ovunque: MEI di Faenza, Massive Art Studios di Milano, Teatro Nuovo di Pisa, Galleria delle Arti di Roma, Salotto Tevere, Piano Zero, Pierrot Le Fou; arriva in semifinale ai Next Music Awards e in finale al Festival di Gaggiano; la scorsa estate si ritrova a suonare in giro per Roma e per Bologna, partecipa ad open mic più svariati e apre anche ad artisti del calibro dei Nobraino e Dub FX. Con le sue ultime uscite, “AL MIO POSTO”, “LAYOUT” e “MOSAICI”, collabora con l’etichetta Maionese Project – Matilde Dischi (distribuzione Artist First) assumendo come manager la collega Miele e aprendo un nuovo grande ciclo che vedrà la luce nel 2025. Infatti, l’anno inizia nel migliore dei modi, Minimal oltre ai suoi giri di copertura fra open mic e date, riesce a portarsi a casa dei primi posti nella scena underground romana: Critical Flow, Zoobar (1° Classificato), Hidden Hits, Doom SoundClub (2° Classificato), Full Champion, Teatro lo Spazio (1° Classificato), BigUp, Hit Discoteca Viterbo (1° Classificato). Infine, nel suo tour estivo, apre concerti ad artisti come Franco126, Giuse The Lizia e Gli Psicologi, grazie alla partecipazione a grandi festival del suo territorio come il “Chroma Festival” e “L’Umbria che Spacca”.