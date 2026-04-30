MARTELLI E RUBEN CAMILLAS: ascolta in anteprima il disco “Ricco Ricco Ricco”

Talento, Il Piccio Records e Join Management presentano “Ricco Ricco Ricco”, album di Martelli e Ruben Camillas in uscita il 1° maggio su tutte le piattaforme digitali. L’album esce non a caso il giorno della Festa del Lavoro poiché i temi principali sono il lavoro e il denaro. “Ricco Ricco Ricco” è la seconda parte di una trilogia iniziata con “Bello Bello”.

Il primo capitolo indagava i molteplici significati della parola “bello” — ogni brano conteneva la parola declinata in un’accezione diversa. Il nuovo capitolo ha come centro gravitazionale la parola “ricco” che, curiosamente, compare in modo esplicito solo in un brano e in forma quasi subliminale in un altro. Non è una scelta casuale: il disco non parla tanto di ricchezza quanto di soldi, lavoro, e soprattutto dei mali del lavoro.

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“Nei concerti lo diciamo apertamente: proponiamo un rifiuto ottuso del lavoro. Non abbiamo un’analisi sofisticata da offrire. Vogliamo lanciare un messaggio semplice, quasi elementare: il primo passo è sottrarsi il più possibile alla spirale distruttiva di produzione e consumo. Il resto verrà dopo.La vera ricchezza sta altrove.” – Martelli

L’album nasce dall’incontro tra Martelli e Ruben Camillas. Conosciutisi dopo una festa di Talento nel dicembre 2022, scoprono di avere tanti gusti musicali in comune. Durante un suo concerto, Ruben Camillas ha la visione delle canzoni di Martelli interpretate in stile folk e annuncia questa visione al pubblico. Poteva essere uno scherzo, ma ci sono troppi testimoni e Ruben non può più tirarsi indietro. Così nasce davvero uno spettacolo itinerante, che i due portano in giro da tre anni. Durante un loro tour al Sud, a seguito di un sogno, Ruben propone di espandere il progetto in chiave acid folk, idea che Martelli si annota prontamente. A fine 2024, i due artisti decidono di registrare alcuni brani e realizzare un album intero.

L’idea iniziale è creare un disco acid folk minimale: voce, chitarre ruspanti, effetti psichedelici e pochi interventi mirati. La prima persona coinvolta è Elisabetta Del Ferro, polistrumentista pesarese già collaboratrice di Ruben. La scelta delle registrazioni ricade su Pesaro, affidandosi a Enrico Liverani, batterista dei Camillas e poi dei Crema nonché produttore dei loro dischi. Tra le altre cose, Enrico è anche il massimo esperto mondiale di come si registrano le parti di chitarra di Ruben.

Le sessioni di registrazione si svolgono in una cascina fuori città, uno spazio condiviso da musicisti locali. In quell’ambiente, Martelli riesce a registrare la propria voce al naturale senza odiarne il suono per la prima volta in vita sua. Tutte le parti vocali sono state registrate lo stesso giorno, senza alcuna correzione digitale dell’intonazione, motivo di grande orgoglio per lui.

Successivamente, Enrico Liverani spinge il disco oltre quanto immaginato inizialmente, realizzando arrangiamenti più stratificati e matti. Forse il vero disco acid folk minimale del duo deve ancora vedere la luce.

Infatti, all’interno di “Ricco Ricco Ricco” convivono glam rock, psichedelia tropicalista alla Os Mutantes, folk ruvido ispirato ai Violent Femmes, oscurità folk sulla scia dei Current 93, suggestioni madchester che rimandano a Screamadelica dei Primal Scream e momenti di delirio semi-improvvisato.

CHI È MARTELLI?

“Ho creato un personaggio che si chiama MARTELLI che poi è il mio cognome.

Forse avrei dovuto cercare un altro nome per non fare confusione.

Grazie a MARTELLI, i miei difetti personali diventano qualità.

Ad esempio, nella vita sono pigro, invece, con MARTELLI ispiro altre persone perché non buttino via la loro vita a causa del lavoro”.

Un po’ Grande Lebowski ma con meno prestanza fisica – canta (e balla) le sue canzoni che contengono la parola “bello”.

CHI È RUBEN CAMILLAS?

“Sono contento di essere Ruben Camillas. Indosso una storia bella e intricata di canzoni e discorsi. Continuo a tesserla con pazienza e agitazione, mescolando alla trama, le voci, i pensieri e gli sguardi di altre e altri. Ad esempio, con gioia, Martelli”.

Assieme a Zagor Camillas ha scombussolato con dolce ferocia tutto quello che poteva: canzoni, balli, discorsi. Non ha ancora smesso. Dal 2023 porta in giro per l’Italia uno show in duo con Martelli. Il tema dello spettacolo è liberare il mondo dal lavoro.