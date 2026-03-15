CARLO MARTINELLI: ascolta in anteprima streaming il disco “Sbaglia Porco”

Anticipato dai singolo “Roma ti stimo, ma mi butti un po’ giù” è ora disponibile “SBAGLIA PORCO“, il nuovo album del cantautore romano ed ex cantante dei Luminal Carlo Martinelli.

Il disco segue di poco l’estemporanea pubblicazione sul finire del 2025 di “Grazie signore per la tranquillità mentale”, una raccolta breve di alcuni brani e outakes degli ultimi anni.

“SBAGLIA PORCO” è stato realizzato utilizzando in larga parte l’improvvisazione stratificata e il flusso di coscienza per musica e testi.

L’obiettivo originale fallito era di raccontare TUTTO QUANTO, probabilmente riesce invece almeno a raccontare sè stesso, in un’istantanea del tentativo.

Ascolta il disco:

A causa di tutto questo (metodo e pratica) il risultato non è un disco: così come se fosse un quadro non sarebbe un quadro ma la foto del pittore che dipinge il quadro. Il risultato finale può essere interpretato come uno specchio delle turbe del protagonista o come una divinazione ottenuta in stati alterati, ma in realtà non è nient’altro che l’output asettico di questo processo.

CARLO MARTINELLI

Carlo Martinelli, ex stella del tennis ritiratasi dopo la grande disfatta di Wimbledon 83′ (Martinelli-McEnroe 2-6 2-6 0-6), musicista/cantante meglio noto per il suo lavoro con la band post-punk Luminal con la quale ha registrato quattro dischi, diviso il palco con i Placebo all’Arena di Verona, collaborato con gli Afterhours per il rifacimento di Elymania (“Hai paura del buio Reloaded”) girato mezza Italia e consumato una grande quantità di cibo nei backstage dell’altra mezza Italia.

Rilascia per ragioni non ancora ben comprese due album: Miracoli e Maledizioni, di solo chitarra e voce in presa diretta (prescindibile) e Caratteri Mobili, un ep con tanto di band (disprezzabile) (non la band).

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