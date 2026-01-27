CALANTHA: ascolta in anteprima streaming il nuovo EP “Ombre”

Disponibile dal 30 gennaio su tutte le piattaforme digitali “Ombre”, nuovo EP della band torinese CALANTHA. Le Ombre che raccontano i CALANTHA sono ombre d’inconscio. Sono la paura di ribellarsi, di cambiare, di coesistere in un sistema troppo angusto per ritrovare il proprio equilibrio. Ma sono anche Ombre che proteggono e fanno respirare e sognare.

Quattro brani eterogenei uniti da un’emotività profonda che si muovono all’interno di un alt-rock contaminato da venature noise ed elettroniche, con una forte impronta post-punk.

Ascolta OMBRE

Ritmiche serrate, distorsioni abrasive e tensioni ipnotiche definiscono un linguaggio sonoro ruvido e viscerale, radicato in una tradizione internazionale e italiana di forte impatto emotivo. Il suono nasce da una dimensione sotterranea e urbana, attraversata da una specifica identità torinese, senza mai perdere una spinta diretta e contemporanea.

“Radici che affondano nella realtà. Persone, luoghi, istanti, pensieri, emozioni, che lievitano, maturano, si nutrono e svaniscono. Realtà pregna di ombre, incertezze, errori, successi, sogni e suggestioni. Universi surreali che si intersecano offrendo riparo e speranza a un inquieto inconscio frammentato.” – CALANTHA.

CALANTHA

CALANTHA nasce nel gennaio del 2022 con l’intento di non avere confini musicali definiti. L’anima elettrica e più rumorosa si incontra con le melodie elettroniche più dolci e sognanti.

Nel novembre del 2022 pubblica il primo EP “24.46”. registrato e mixato ai Magma studio di Davide Donvito e masterizzato da Will Killingsworth ai Dead Air Studios; una suite immersa nell’immaginario di Blade Runner. Immaginario, che viene utilizzato come sfondo e come strumento di narrazione. Dal vivo presenta 24.46, l’11 novembre 2022 al Magazzino sul Po ed il 28 gennaio 2023 al Blah Blah.

Il 19 maggio 2023 pubblica un nuovo singolo, dal titolo “Yew”, brano sperimentale, che si discosta volutamente dal sound del disco, ancorandosi al lato più intimo ed elettronico, seppur mantenendo le atmosfere fumose e oniriche presenti in “24.46”. Ad agosto 2023 “Yew” viene inserito nella playlist “Selvatica Volume IV” curata da Sberdia Live.

A dicembre 2023, presenta il nuovo live set – electro ambient – “Mare Nero di Suoni Acidi” al circolo Rami Secchi di Torino. A gennaio 2024 esce il singolo concettuale “Graffio”, secondo tassello della trilogia dell’io, che debutta dal vivo in due forme: ambient al Blah Blah di Torino e in chiave elettrica all’Arka di Chieri. Settembre segna la pubblicazione del terzo e ultimo capitolo della trilogia,” Plàcati, singolo che intreccia le atmosfere di “Yew” e “Graffio”, selezionato per la playlist Riverberi di Polvere Mag.

Nel 2025 si prepara ad entrare in studio per un nuovo EP previsto nel 2026, ed apre la stagione live a febbraio con un’esibizione al Blah Blah in apertura ai Fiori e un live a Spazio 211 con I Fasti e Le Schiene di Schiele nel mese di maggio 2025.

Instagram | Bandcamp | Facebook | Spotify