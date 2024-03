BONZO & BELMONTE: ascolta in anteprima streaming l’album d’esordio “Sugo”

“SUGO” è un album che contiene le prime canzoni scritte da Bonzo & Belmonte durante la fine della pandemia.

Reduci dagli strascichi di mesi vissuti all’insegna della tristezza infinita, compongono brani con l’intento di sdrammatizzare tutti i pensieri e i momenti negativi che tutti attraversiamo.

“Un disco che è stato composto tra il 2021 e il 2023. Abbiamo deciso di unire le nostre due anime musicali, il rock alternativo e quello demenziale, per creare canzoni tragicomiche che raccontano storie di vita con epiloghi catartici . Si parte dal periodo pandemico, passando tra la relazioni inutilmente complicate, problemi d’insonnia, urla di disperazione e lacrime virili, per poi concludere con la spensierata disco-music. A noi questo disco piace tanto, speriamo piaccia anche a voi. Buon ascolto e saluti a casa. Con simpatia ed entusiasmo” – Bonzo & Belmonte.

CHI SONO BONZO & BELMONTE?

“Siamo Bonzo & Belmonte. Simpatici e bellissimi ragazzi meridionali dotati di una spiccata umiltà. Nati, cresciuti e pasciuti nel comune di Cosenza, abbiamo deciso di spiattellare i nostri problemi a tutti attraverso delle canzoni simpatiche che fanno riflettere, ma soprattutto bellissime. Vi chiediamo i vostri soldi in cambio perché abbiamo delle famiglie da mantenere. Con simpatia ed entusiasmo”.



Bonzo & Belmonte sono un duo rock quasi demenziale di Cosenza. Nati nel 2021 ma la loro amicizia li lega da sempre. Dopo aver fatto parte di diverse formazioni nel panorama underground cosentino ( Sugar for your lips, Durango e Vendetta Fuori Coma) decidono di unire le sonorità di gruppi come Nirvana e Weezer ai i testi di Elio e le storie tese e degli Squallor. Il loro primo album si chiama “SUGO” fuori a Marzo 2024.

www.instagram.com/bonzoebelmonte/

CREDITS

Testi e musica: Andrea De Luca e Antonio Belmonte

Sala di registrazione: Da Gaetano’s Studio( San Marco Argentano)

Mix e master: L’Ennesimo; Antonio Nevone master in “Stranamore”

Voci: Andrea De Luca e Antonio Belmonte; Altea Graziadio voce in “Benvenuti”, “Storia infinita”, “Culi”, “Diana” e “Le canne di notte”; Paola Pizzino voce in “Benvenuti”

Chitarre: Andrea De Luca e Antonio Belmonte; Gaetano Mazzei chitarre in “Pandeganium” e “Storia infinita”

Basso: Oreste Bressanone; Giuseppe Mazzuca basso in “Stranamore”

Batteria: Antonio Belmonte

Tastiere: Simone Stellato

Trombe: Altea Graziadio

Artwork: Emanuele Trinchillo