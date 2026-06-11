BAUSAN: ascolta in anteprima streaming l’EP d’esordio “Vespri”

“Vespri”, primo EP dei BAUSAN, nasce da questa relazione tra esperienza e trasformazione. I cinque brani che compongono il disco delineano un percorso frammentato e coerente, costruito per ritorni e variazioni successive.

La scrittura si muove tra immagini essenziali e ripetizioni che aprono il significato, restituendo una narrazione che procede per stratificazioni emotive più che per sviluppo lineare, lasciando emergere un’urgenza che si sedimenta nel tempo dell’ascolto.

Ascolta “Vespri”

Sul piano sonoro, “Vespri” intreccia un alt-rock di matrice cantautorale con aperture più rarefatte e distorsioni controllate. Bassi in evidenza, chitarre granulari e synth atmosferici definiscono un equilibrio dinamico tra componente melodica e materia sonora, costruendo uno spazio compatto ma in continua variazione. Brani come “Catene”, “Ex 5”, “Autunno” e “Veramente” compongono un unico ambiente sonoro ed emotivo, in cui ogni traccia agisce come variazione dello stesso nucleo narrativo. Ne emerge un lavoro coeso, in cui forma e scrittura convergono in una tensione costante tra nostalgia e trasformazione.

«L’EP racconta in 5 tracce l’ultimo anno di lavoro della band. Al suo interno raccoglie esperienze passate e condivise, legate da un sentimento comune di smarrimento esistenziale. Il progetto accoglie sonorità differenti che richiamano l’anima grezza di un cantautorato etereo e distorto, rispecchiandosi allo stesso modo nei testi.»

BAUSAN

Il sound dei BAUSAN è il risultato dell’incontro di quattro personalità diverse provenienti da background musicali differenti. La commistione di generi e di influenze dà vita a un sound ricco e malinconico, che unisce riff di chitarra ad atmosfere oniriche e sognanti. Testi di natura etereo-esistenziale si intrecciano a suoni distorti, mescolando una vena cantautorale a sonorità che spaziano dal grunge al post-rock.

BAUSAN è un progetto alternative rock che nasce tra Milano e Ferrara agli inizi del 2024. Il gruppo è composto da quattro elementi: Andrea Bianchi (voce e chitarra), Alessandro Corneo (chitarra), Giuseppe Mazza (batteria) e Amedeo Itria (basso). Un’amicizia di lunga data e un’intesa musicale macinata negli anni sono stati gli elementi fondanti che hanno portato alla nascita del progetto. Tra studi accademici e numerose performance live, l’alchimia è cresciuta in brevissimo tempo di pari passo all’esigenza artistica di esprimersi, sfociando in modo naturale nella creazione di nuovo materiale.

La band, dopo aver pubblicato il primo singolo “Se non hai niente” nel settembre 2024, è reduce da un 2025 con un’intensa attività live. Dai concerti in acustico nella provincia milanese, come il circolo Tambourine di Seregno (MB), fino ad arrivare a locali underground storici di Milano, come il Detune e il Legend Club. Nei primi mesi del 2025, in parallelo ai concerti live, è iniziata una fase di sessioni di registrazione presso il Duotone Studio di Daniele Zanotti, fonico e produttore della band. In seguito alla collaborazione con la realtà milanese Costello’s Agency, questa fase culminerà con l’uscita del primo EP della band, prevista per giugno 2026.

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