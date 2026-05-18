THIN LIZZY: esce il 10 luglio “Thin Lizzy Deluxe Edition – Il 55° anniversario del debut album”

Universal Music presenta un nuovo cofanetto che celebra l’album di debutto di una delle più grandi rock band di tutti i tempi, i Thin Lizzy, con brani inediti, sessioni per la BBC, rarità e nuovi remix in Dolby Atmos, 5.1 e stereo.

Pubblicato originariamente il 30 aprile 1971, l’album di debutto dei Thin Lizzy in formazione originale con Philip Lynott (basso e voce), Eric Bell (chitarra) e Brian Downey (batteria), fu seguito dall’EP New Day nell’agosto del 1971. Entrambi sono presenti nel cofanetto di 3CD e 1Blu-ray, insieme a brani non inclusi nell’album, outtake, session per la BBC e nuovi mix. Il tutto presentato, come nei precedenti boxset dedicati ai Thin Lizzy, in una splendida confezione da 25x25cm che include anche un libretto di 40 pagine. Thin Lizzy sarà disponibile anche in un cofanetto da 4 LP e in doppio LP con vinile colorato.

I Thin Lizzy tennero il loro primo concerto il 13 febbraio 1970; il luogo esatto rimane oggetto di controversia tra la band e il loro primo manager, ma una cosa è certa: si trovava a Dublino. Nel giro di pochi mesi, la band pubblicò il singolo di debutto “The Farmer” per la Parlophone, una copia in perfette condizioni oggi può valere fino a 1000 sterline. Dopo un concerto nel novembre del 1970, la band ricevette un’offerta discografica dalla Decca Records ed il febbraio seguente si trovavano già a Londra per registrare il loro primo album con i produttori Scott English e Nick Tauber. Durante il viaggio verso Londra, Philip Lynott incontrò John Peel, che, pochi mesi dopo, avrebbe offerto alla band un’apparizione nel suo programma su BBC Radio 1 e sarebbe rimasto un loro sostenitore per gli anni a venire.

L’album non ebbe grande successo al momento dell’uscita, ma la band non si arrese e pubblicò l’EP “New Day”, questa volta prodotto dal solo Tauber, nell’agosto dello stesso anno. La band raggiunse il successo in classifica solo alla fine del 1972 con la loro interpretazione di “Whiskey In The Jar”, una canzone che li avrebbe perseguitati per il resto della loro carriera, ma questo cofanetto di 3 CD/Blu-Ray/4 LP mostra i primi passi della band nascente sulla strada verso la celebrità.

Queste edizioni deluxe in CD e LP che celebrano il 55° anniversario dell’album di debutto dei Thin Lizzy, includono rarità, BBC sessions e musica inedita. La versione digitale offrirà per la prima volta anche il Dolby Atmos. Richard Whittaker ha realizzato un nuovo mix stereo dell’album, incluso nel CD e nella versione in vinile 2LP. La versione di 4LP include l’album e 3 dischi di rarità, alcuni dei quali pubblicati in vinile per la prima volta. Il cofanetto 3CD/Blu-Ray include un librettto di 40 pagine con ampie note bio-discografiche a cura di Mark Blake, giornalista di Mojo, oltre a memorabilia.