THE NATIONAL: in concerto a Giugno a Roma e a Sesto San Giovanni (Milano)

I The National hanno annunciato questa mattina il loro ritorno in Italia dopo due anni di assenza che li ha visti produrre due straordinari nuovi album. Gli show, che si terranno a Milano e Roma, faranno parte del tour mondiale iniziato a settembre in cui la band presenta per la prima volta live i nuovi brani.

THE NATIONAL

2 giugno 2024 – Sesto San Giovanni (Milano)

Carroponte



3 giugno 2024 – Roma, Auditorium Parco della Musica

Cavea – Roma Summer Fest

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/476g0a9

Prevendita da giovedi’ 16 novembre ore 10.00

Formata a New York nel 1999, la band statunitense ha collezionato successi nell’arco di 20 anni di carriera, vendendo più di 2 milioni di album solo negli Stati Uniti. Nell’Aprile 2023 è stato pubblicato l’album “The First

Two Pages of Frankenstein” e a settembre dello stesso anno è stato rilasciato a sorpresa un secondo studio album dal nome “Laugh Track” che ha stupito il pubblico e la critica.

Laugh Track è l’album più disinvolto e liberatorio rilasciato dalla band negli ultimi anni, ed è anche il lavoro che ha visto tutti i membri coinvolti in prima persona nella stesura. Se The First Two Pages of Frankenstein rappresentava la ricostruzione della fiducia tra i membri del gruppo, il vibrante ed esplorativo Laugh Track è sia il prodotto di quella fiducia restaurata, sia una nuova dichiarazione di intenti.

All’interno dell’ultimo album sono presenti featuring di spessore come quelli di Phoebe Bridgers e Rosanne Cash, così come anche la collaborazione con Bon Iver in “Weird Goodbyes”, pubblicata come traccia indipendente nell’agosto 2022. “Sembrava che la storia fosse già stata raccontata. Era una cosa tutta sua”, dice il membro del gruppo Aaron Dessner di quest’ultima traccia. “Ma sembrava anche legata a ciò che stavamo facendo. Questo faceva parte della logica alla base della realizzazione di un altro disco: diamo a ‘Weird Goodbyes’ una casa propria”.

Gli ultimi cinque album dei The National sono rientrati tutti nella Top 5 delle classifiche del Regno Unito, con Sleep Well Beast vincitore del Grammy Award 2017 come miglior album alternativo che ha raggiunto il #1 negli Stati Uniti.

First Two Pages of Frankenstein ha debuttato al primo posto nelle classifiche Rock e Alternative Album di Billboard, mentre “Tropic Morning News” ha trascorso cinque settimane in cima alla classifica Adult Alternative Airplay, diventando la prima canzone di The National a raggiungere quel picco dal 2017. NME l’ha proclamata la “l’album più bello degli ultimi dieci anni” della band, mentre il Wall Street Journal lo ha definito “un album ironico e malinconico, pieno di notevole concentrazione”.

THE NATIONAL

2 giugno 2024 – Sesto San Giovanni (Milano)

Carroponte



3 giugno 2024 – Roma, Auditorium Parco della Musica

Cavea – Roma Summer Fest

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/476g0a9

Prevendita da giovedi’ 16 novembre ore 10.00