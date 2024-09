THE LUMINEERS in concerto domenica 27 Aprile 2025 al Forum di Milano

Con ben 24 brani al vertice delle classifiche radiofoniche, The Lumineers, la band due volte nominata ai GRAMMY® Awards, si conferma come una delle band più amate al mondo. Dopo il successo dei loro quattro album in studio, a partire dall’omonimo esordio “The Lumineers“, che li ha lanciati sulla scena internazionale dodici anni fa con il celebre singolo “Ho Hey“, fino a “Cleopatra” (2012), “III” (2019) e l’ultimo “Brightside” (2022), la band capitanata da Wesley Schultz e Jeremiah Fraites è pronta a far ritorno in Italia per un UNICO IMPERDIBILE LIVE domenica 27 Aprile 2025 all’Unipol Forum di Milano.

In attesa del loro nuovo album in uscita il prossimo anno, The Lumineers si apprestano a pubblicare il loro primo album dal vivo, “Live From Wrigley Field“, in uscita venerdì 27 settembre in formato vinile 3LP e digitale. L’album cattura la magia del concerto conclusivo del Brightside World Tour, registrato il 3 settembre 2022 nel leggendario Wrigley Field di Chicago.

Partiti dai piccoli club e dagli open mic, la band è diventata un colosso dei live, registrando il tutto esaurito nelle arene di tutto il mondo.

“Live From Wrigley Field” vede la band e gli oltre 41.000 fortunati fan presenti al concerto compiere un viaggio incredibile attraverso 25 grandissimi successi. Tra innumerevoli hit ed interpretazioni di celebri canzoni come “Ho Hey”, “Stubborn Love”, “Gloria”, “Brightside” e “Ophelia”, certificata quattro volte Platino, insieme a brani amati come “Submarines, ” Sleep On The Floor”, “A.M.” Radio” e molti altri.

Il live album documenta un momento fondamentale nella carriera dei Lumineers, mostrandoci la loro sofisticata creatività, l’eccezionale talento musicale e il profondo senso di comunità che condividono con i loro fan che li ha resi tra gli artisti più popolari e di successo della loro generazione.

DOMENICA 27 APRILE 2025 – ASSAGO (MI) – UNIPOL FORUM

