PIERO PELU’: a novembre dal vivo nei club con il “Deserti Tour 2024”

Lo abbiamo visto ieri sera sul palco del Concerto del Primo Maggio (la dodicesima volta per lui dal 1990 ad oggi) come sempre in prima linea per condividere e sostenere battaglie sociali, politiche e ambientali, ma questa mattina si torna a parlare di musica per annunciare un importante ritorno live.

Dopo le date del DESERTI TOUR 2024 che lo vedranno protagonista questa estate sul palco delle principali rassegne estive, PIERO PELU’ tornerà alle origini del rock ‘n’ roll per un club tour dove pubblico e artista si ritroveranno uno accanto all’altro, pronti a sudare e pogare insieme.

PIERO PELU’ – Deserti Tour 2024

Questo il calendario aggiornato dei live di PIERO PELU’ (tour organizzato e prodotto da Friends and Partners):

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3TZLRnl

29 giugno 2024 SPILIMBERGO (PN) Area La Favorita

8 luglio 2024 GENOVA Arena del Mare (Area Porto Antico)

26 luglio 2024 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) Lacustica Festival

27 luglio 2024 PORTO RECANATI (MC) Arena Beniamino Gigli

09 agosto 2024 ASIAGO (VI) Piazza Carli

16 agosto 2024 NOTO (SR) Scalinata Della Cattedrale

18 agosto 2024 BAGHERIA (PA) Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano

20 agosto 2024 ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival

22 agosto 2024 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) Festival San Pancrazio

24 agosto 2024 VEROLI (FR) Tarantelliri Festival, Area Esterna Pala Coccia

13 settembre 2024 CERNOBBIO (CO) Lake Sound Park, Ex Galoppatoio

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3TZLRnl

4 novembre 2024 FIRENZE VIPER THEATRE

5 novembre 2024 FIRENZE VIPER THEATRE

11 novembre 2024 MILANO MAGAZZINI GENERALI

12 novembre 2024 MILANO MAGAZZINI GENERALI

17 novembre 2024 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR

18 novembre 2024 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR

24 novembre 2024 PADOVA HALL

28 novembre 2024 BOLOGNA ESTRAGON CLUB

1 dicembre 2024 ROMA LARGO VENUE

2 dicembre 2024 ROMA LARGO VENUE

7 dicembre 2024 NAPOLI CASA DELLA MUSICA

14 dicembre 2024 MODUGNO (BA) DEMODE’ CLUB

