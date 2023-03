PAPA ROACH e HOLLYWOOD UNDEAD in concerto il 6 giugno a Padova

Papa Roach e Hollywood Undead attaccheranno Padova per una data semplicemente imperdibile questo giugno. Non mancate.

06 GIUGNO 2023 – PADOVA

PARCO DELLA MUSICA, Via Venezia, 40

Titani old-school cui tener testa non è che un miraggio, i Papa Roach hanno messo chiunque in ginocchio in oltre un ventennale di carriera. Spin, Grammy, Consequence: non c’è mente della scena internazionale che non sia stata travolta dal turbinio di primi in classifica, album di platino e multi-milioni di stream (solo l’ultimo album ha superato i 220M!) della rock band californiana. 11 album in studio, innumerevoli premi alle spalle e uno spettacolo live da lasciarci la pelle, i Papa Roach sono un vero e proprio fenomeno di culto. E senza il loro sound sporco di metal, il panorama sonoro moderno non sarebbe lo stesso.

Certificati di platino e magma, gli Hollywood Undead sono un attacco hip hop-rock alle onde radio cui non si può sopravvivere. Conquistati Revolver, Spin e circa 4,5 milioni di utenti solo su Spotify, i californiani espugnano a ripetizione le Top Ten internazionali con una serie di rilasci tanto mordaci quanto vulnerabili. Prima band in assoluto a firmare con la label ufficiale di MySpace nel 2005, gli Hollywood Undead sono noti per non abbassare mai il tiro, collaborando con nientemeno che Spencer Charnas (Ice Nine Kills), Zero 9:36, Tech N9ne e Killstation e rilasciando il loro anticipatissimo ottavo album ad agosto 2022.