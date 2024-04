OZRIC TENTACLES: parte l’8 aprile il tour italiano di 6 date per celebrare i 40 anni di carriera

La leggendaria band nata dalla visione creativa del polistrumentista Ed Wynne tra poco sarà in Italia per un ricco tour di 6 date. In apertura a tutte le date del tour Silas & Saski.

OZRIC TENTACLES

in apertura: Silas & Saski

8 aprile – Hiroshima Mon Amour – Torino

9 aprile – Circolo Magnolia – Milano

10 aprile – Crazy Bull – Genova

11 aprile – Spazio Rossellini – Roma

12 aprile – TPO – Bologna

13 aprile – Capitol – Pordenone

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3uu20Ze

Quarant’anni di carriera con la guida di Ed Wynne e un nuovo album, il ventesimo, pubblicato ad ottobre 2023, ‘Lotus Unfolding’, il nuovo capitolo dei viaggiatori strumentali intergalattici Ozric Tentacles. L’album è stato registrato, scritto e prodotto tra il 2022 e il 2023 da Ed Wynne con un piccolo aiuto sonoro da parte di Silas. È stato masterizzato da Adam Goodlet e illustrato da un artwork etereo curato da Steve McKeown e Sally Clark.

Tra le band più influenti emerse dalla scena dei festival del Regno Unito, gli Ozric Tentacles si sono formati durante il solstizio del Free Festival di Stonehenge del 1983, diventando poi dei punti fermi dell’universo psichedelico di Glastonbury e in molti altri festival. Frutto della visione creativa del polistrumentista Ed Wynne, gli Ozric sono in grado di mettere in contatto i fan del rock progressivo, della psichedelia e della cultura musicale dance.

Il disco di debutto del 1990, ‘Erpland’, anticipò il movimento crusty, simile all’hippie degli anni ’60 in America. Il successo arriva con ‘Strangeitude’ del 1991, che li porta alla fama internazionale e ad un contratto con la Capitol negli Stati Uniti. Dopo varie pubblicazioni, nel 1993 arriva ‘Jurassic Shift’, seguito da ‘Arborescence’ nel 1994, senza grande successo negli USA.

Dopo alcuni cambiamenti di formazione e tragedie personali, la band continua a produrre musica negli anni ’90 e 2000, con album come ‘Become the Other’ (1995) e ‘The Yumyum Tree’ (2009). Nel 2011 ‘Paper Monkeys’ precede una pausa temporanea dovuta agli incendi che distruggono la casa e lo studio dei Wynnes in Colorado.

Ritornano nel 2016 con ‘Technicians of the Sacred’, riscuotendo successo tra i fan. Nel 2020 pubblicano ‘Space for the Earth’, il sedicesimo album in studio. Nel 2023, celebrano il 40° anniversario con ‘Lotus Unfolding’. La band ha continuato a evolversi e a esibirsi, con Ed e Silas Wynne che si sono esibiti come Ozric Tentacles Electronic nel 2021 e nel 2022.