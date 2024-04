NATALIE JANE: la giovanissima artista americana in concerto il 24 aprile a Milano

All Things Live Italy presenta Natalie Jane. La giovanissima artista americana arriva in Italia in occasione del Where Am I Again Tour il 24 aprile 2024 in Santeria Toscana 31 di Milano.

Classe 2004, a soli 19 anni Natalie Jane ha quel tipo di voce in grado di far trasparire le emozioni più intime della vita. La cantautrice nata nel New Jersey combina il suo talento ad una profonda sensibilità ed un atteggiamento impenitente, sin da quando autopubblicava la sua musica i primi anni del liceo.

Nonostante sia stata ammessa al prestigioso Berklee College of Music ha deciso di perseguire le sue ambizioni musicali e qualche mese più tardi, a luglio 2022, ha firmato con 10K Projects/Capitol Records. Nello stesso mese ha pubblicato Mentally Cheating, un brano crudo, inserito in diverse playlist di Spotify tra cui Pop Sauce. Poco dopo essersi trasferita a L.A, a settembre, Natalie ha pubblicato il suo secondo singolo Seven, seguito a novembre da AVA, una traccia magnetica inarrestabile che ha debuttato nelle classifiche ufficiali dei singoli in quattro paesi in tutto il mondo, oltre ad essere stato inserito in sette playlist di punta, guadagnando quattro cover.

Dopo Do or Die e Intrusive Thoughts ha pubblicato il primo EP Where Am I? il 17 novembre 2023, seguito dall’annuncio del tour europeo, oltre alle date americane.



Biglietti solo su DICE: https://link.dice.fm/j4d1266378e0