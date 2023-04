MEGADETH + LACUNA COIL in concerto il 27 agosto all’AMA Music Festival 2023

MEGADETH, una delle più importanti metal band di ogni tempo, torneranno in Italia per un concerto esclusivo che si svolgerà domenica 27 agosto nell’ambito di AMA Music Festival 2023.

Dave Mustaine e compagni porteranno in Italia il tour del nuovo acclamato album “The Sick, the Dying… and the Dead!”, pubblicato il 2 settembre dello scorso anno. In scaletta ci saranno anche i grandi classici come “Holy Wars…The Punishment Due”, “Symphony Of Destruction” e “Peace Sells” che hanno reso il gruppo leggendario agli occhi dei fan tra gli anni Ottanta e Novanta.



Prima degli headliner sul palco saliranno anche Lacuna Coil, affermata formazione italiana famosa in tutto il mondo e Katatonia, metal band svedese che ha pubblicato nel 2023 il proprio dodicesimo studio album. La serata sarà aperta dagli italiani Messa.

MEGADETH

+ Lacuna Coil + Katatonia + Messa

domenica 27 agosto 2023 – Ama Music Festival

Villa Ca’ Cornaro, Romano D’Ezzelino (VI)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3obeRN2

Prevendita da giovedì 13 aprile alle ore 10:00

AMA Festival 2023

ROMANO D’EZZELLINO (VI) – Villa Ca’ Cornaro

Sab 08 Lug 2023 – The Chemical Brothers + The Bloody Beetroots

Mer 23 Ago 2023 – Salmo + Turnstile + White Lies + Bnkr44

Gio 24 Ago 2023 – Cypress Hill + Colle Der Fomento + Kaos&Dj Craim

Ven 25 Ago 2023 – Articolo31

Sab 26 Ago 2023 – Yungblud + Bresh + La Sad

Dom 27 Ago 2023 – Megadeth + Lacuna Coil + Katatonia + Messa

