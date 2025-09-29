KIM DRACULA: per la prima volta in concerto il 29 Gennaio 2026 a Milano

Se pensavate la settimana promettesse bene, è già tempo di ricredervi. Questo vento di devastazione non porterà a nulla di buono. Hellfire Booking Agency annuncia Kim Dracula!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46FXZ3h

Cresciut* fra batteri mangiacarni e incendi torrenziali, Kim Dracula ha trovato il modo di rendere il caos ancora più incontrollabile e terribilmente più attraente. Banchettando fra violenza, satira ed estremismi concettuali quanto sonori, Kim Dracula sintetizza l’abrasione più logorante del secolo traendo ispirazione da post hardcore, synth, industrial, EDM e metal e collaborando con KoRn, In This Moment e IC3PEAK, dilaniando senza pietà ogni tentativo di racchiuderli in una sola aspettativa.

Kim Dracula arriverà in Italia per la primissima volta nella sua carriera, il prossimo gennaio, e ha già chiaro che dei Magazzini Generali non dovrà rimanere neanche l’ombra. Preparatevi a una distruzione colossale.

KIM DRACULA

29 GENNAIO 2026 | MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano Evento

