Concerti

KIM DRACULA: per la prima volta in concerto il 29 Gennaio 2026 a Milano

Published

Kim Dracula in concerto al Rock For People Festival 2025, foto di Andrea Ripamonti
Kim Dracula in concerto al Rock For People Festival 2025, foto di Andrea Ripamonti

Se pensavate la settimana promettesse bene, è già tempo di ricredervi. Questo vento di devastazione non porterà a nulla di buono. Hellfire Booking Agency annuncia Kim Dracula!

Cresciut* fra batteri mangiacarni e incendi torrenziali, Kim Dracula ha trovato il modo di rendere il caos ancora più incontrollabile e terribilmente più attraente. Banchettando fra violenza, satira ed estremismi concettuali quanto sonori, Kim Dracula sintetizza l’abrasione più logorante del secolo traendo ispirazione da post hardcore, synth, industrial, EDM e metal e collaborando con KoRn, In This Moment e IC3PEAK, dilaniando senza pietà ogni tentativo di racchiuderli in una sola aspettativa.

Kim Dracula arriverà in Italia per la primissima volta nella sua carriera, il prossimo gennaio, e ha già chiaro che dei Magazzini Generali non dovrà rimanere neanche l’ombra. Preparatevi a una distruzione colossale.

KIM DRACULA

29 GENNAIO 2026 | MAGAZZINI GENERALI, MILANO
Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano Evento

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46FXZ3h

