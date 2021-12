KAT VON D in concerto il 16 Maggio a Milano

La celebrity americana, tattoo artist e make up guru, diventata famosa grazie ai programmi tv Miami Ink e LA Ink e alla sua ex linea di cosmesi KVD Beauty, debutta nella musica.

Nel 2021 è uscito il suo primo disco Love Made Me Do It scritto e prodotto insieme a Linda Perry, ex frontwoman delle Four No Blondes. Alle 12 tracce presenti nell’album hanno lavorato anche Dave Grohl dei Foo Fighters, Peter Murphy dei Bauhaus, Danny Lohner dei Nine Inch Nails e Dave Sitek dei TV On The Radio.

KAT VON D è pronta a portare la sua musica sui palchi di tutto il mondo con un tour che passerà dall’Italia per un’unica data il 16 maggio 2022 all’Alcatraz di Milano.

KAT VON D + special guest

16 Maggio 2022 @ MILANO, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/katvond2022



Apertura porte ore 19:00

Inizio show ore 20:00



Prezzo del biglietto in prevendita € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa il giorno dello show € 35,00