JAMES BAY in concerto sabato 5 Novembre a Milano

Dopo il successo del suo album d’esordio del 2015, “Chaos And The Calm”, e la conferma del suo talento con “Electric Light” del 2018, JAMES BAY, il pluripremiato cantautore inglese vincitore di due Brit Awards, torna in Italia per un’UNICA DATA con il suo terzo album in studio, “LEAP”, in uscita l’8 luglio tramite EMI Records/Republic Records.

Sabato 5 Novembre 2022 – MILANO – FABRIQUE

Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 Milano



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/jamesbay22

Biglietto: 30,00 € + d.p.

Cresciuto con Eric Clapton e Michel Jackson, purista del blues, Bay ha fatto il suo ingresso sulla scena musicale con i singoli “Hold Back The River”, che conta oltre 245 milioni di views su Youtube e 559 milioni di stream su Spotify, e “Let It Go”, con oltre 394 Milioni di views su Youtube e 958 milioni di strem su Spotify, entrambi estratti dal suo album d’esordio del 2015 “Chaos And The Calm”.

A quattro anni di distanza James Bay è pronto a far ritorno con un nuovo lavoro, “Leap”, in uscita l’8 luglio 2022 via EMI Records/Republic Records. “Leap” è una raccolta di canzoni sincere e ricche di speranza, dedicate alle persone a lui più vicine.

“One Life” è il primo singolo condiviso. Descrivendo il brano James dice: “Questa è una canzone che ho scritto su di me e Lucy. Ci siamo incontrati per la prima volta a 16 anni e da allora stiamo insieme. Mi ha supportato sin dal primo giorno. Dalle serate open mic, fino ai miei più grandi spettacoli. È stata un’avventura dopo l’altra, ma ora stiamo vivendo la più grande di tutte. Crescere la nostra bellissima figlia Ada”.