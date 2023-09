IDLES: unica data il 5 marzo 2024 all’Alcatraz di Milano

All Things Live Italy presenta IDLES. La band post punk-inglese, dopo il successo al Fake Fest lo scorso luglio, torna in Italia in occasione del tour europeo per un’unica e imperdibile data: il 5 marzo 2024 all’Alcatraz di Milano.

Nei 5 anni trascorsi dall’album d’esordio “Brutalism” (2017), gli IDLES hanno collezionato traguardi eccezionali, tra cui un album al numero uno in classifica, molteplici tour sold out e partecipazioni come headliners ai più importanti festival internazionali. Il secondo disco “Joy as an Act of Resistance” (2018) ha consacrato il nome della band nella scena musicale inglese e mondiale, spianando la strada per l’enorme successo di “Ultra Mono” (2020), il loro primo album al numero 1 nel Regno Unito. “CRAWLER”, uscito nel novembre 2021, è riuscito ancora una volta a soddisfare le aspettative dell’intera fanbase internazionale, portando il sound della band a un nuovo livello con brani più melodici e introspettivi.

La band ha raccolto un gran numero di sostenitori: dai loro primi successi con il supporto di Steve Lamacq e BBC 6 Music, al circuito indipendente di musica dal vivo e la comunità di AFGang, con i quali hanno successivamente realizzato il film “Don’t Go Gentle: A Film About IDLES”, rilasciato in tutto il mondo e presentato a diversi festival del cinema internazionali.

Per celebrare i cinque anni dal disco d’esordio a dicembre 2022 gli IDLES pubblicano “Five Years Of Brutalism“. Alla tracklist originale si aggiunge l’intera esibizione tenuta al Glastonbury Festival nel giugno 2022, durante il quale la band ha eseguito l’album per intero.

Gli IDLES ti aspettano il 5 marzo 2024 all’Alcatraz di Milano, per un’unica e imperdibile data.

Biglietti solo su DICE > https://link.dice.fm/q3283a5d2b7e