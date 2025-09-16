GIORGIO POI: annunciato il tour primaverile nei grandi club, in partenza l’8 marzo 2026 dall’Alcatraz a Milano

Dopo un’estate ricca di soddisfazioni e sold out, che lo ha visto suonare per oltre 30 date nei festival più prestigiosi di tutta Italia e in alcuni dei club più importanti d’Europa, davanti a platee stracolme e appassionate, Giorgio Poi annuncia il tour primaverile nei grandi club italiani.

Un set completamente nuovo in cui Giorgio proporrà alcune tra le canzoni più amate del suo repertorio inclusi alcuni brani che non vengono suonati dal vivo da tempo. Non mancheranno i pezzi dell’ultimo disco Schegge, uscito a maggio 2025 per Bomba Dischi/Sony Music Italy e accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica.

Ad anticipare le date italiane, il 12 febbraio una nuova data a Parigi nello storico club La Cigale.

08/03/2026 Milano Alcatraz

10/03/2026 Torino Milk

11/03/2026 Padova Hall

12/03/2026 Bologna Estragon

14/03/2026 Roma Atlantico

15/03/2026 Napoli Duel

Biglietti in vendita su Dice

Sul palco con Giorgio ci saranno come sempre i fidati Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere.