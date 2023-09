GIANT ROOKS in concerto il 10 gennaio 2024 a Milano

Reduce da una lunga estate on the road, la indie band tedesca Giant Rooks annuncia oggi le prime trenta tappe di How Have You Been – The Tour, che includono anche una data unica in Italia mercoledì 10 gennaio 2024 all’Alcatraz di Milano e accompagneranno l’uscita dell’omonimo nuovo disco, prevista per il 2 febbraio su Island Records / Irrsinn/ Vertigo Germany.

Nati nel 2015 ad Hamm, in Germania, i Giant Rooks stanno conquistando la scena indie mondiale. La band è composta da Frederik Rabe (voce), Finn Schwieters (chitarra), Luca Göttner (basso), Jonathan Wischniowski (tastiere) e Finn Thomas (batteria). La formazione ha raggiunto le centinaia di milioni di visualizzazioni grazie a hit come Wild Stare e Tom’s Diner – quest’ultima in collaborazione con AnnenMayKantereit – e inanellato una serie di sold out in Germania, Stati Uniti ed Europa. L’album di debutto del 2020, Rookery, conta ad oggi più di 200 milioni di stream complessivi sulle piattaforme digitali ed è atterrato alle prime posizioni delle chart globali di Spotify.

L’annuncio del nuovo tour è accompagnata dall’uscita di un singolo, For You. La band ha dichiarato: «Questa canzone occupa un posto speciale nei nostri cuori. È la traccia che apre il nostro secondo album, ed è la prima che abbiamo scritto per questo nuovo lavoro. La suoniamo già dal vivo durante i nostri concerti e siamo davvero sorpresi da quanto piaccia ai nostri fan. Siamo davvero felici che ora possa essere ascoltata in tutto il mondo!».

La storia dei Giant Rooks è profondamente ancorata alla dimensione live, e la band si è già costruita un seguito di fedelissimi in Nord America, Europa e Regno Unito. Il loro ultimo tour da headliner li ha visti esibirsi davanti a un totale di 75000 spettatori, e hanno appena concluso un’intensa stagione di festival estivi incluse le esibizioni al Lollapalooza Chicago, Headline Dockville Festival, Rock am Ring / Rock im Park, Rock For People, Sziget Festival, Pukkelpop, Reading/Leeds e molti altri.

GIANT ROOKS

How Have You Been? – The Tour

Mercoledì 10 Gennaio 2024 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev.

€ 25,00 in cassa la sera del concerto