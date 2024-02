GARY CLARK JR. a Luglio in concerto a Udine, Gardone Riviera (BS) e Roma

Il grande virtuoso del Rhythm and Blues torna in Italia per tre appuntamenti estivi

Tre appuntamenti che si preannunciano straordinari quelli annunciati da Gary Clark Jr che lo vedranno protagonista di tre concerti italiani nei meravigliosi scenari di Gardone Riviera, Roma e Udine.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/garyclark24

La data di Gardone sarà ulteriormente arricchita dalla presenza del bluesman statunitense Kingfish in apertura.

Immerso nella grande tradizione del songbook americano, Gary Clark Jr. emerge come un genio del rock ‘n’ roll del XXI secolo; un virtuoso del blues che fonde reggae, punk, R&B, hip-hop e soul, ridisegnando il genere per il nostro tempo. Gary Clark fa musica da quando era giovanissimo, ma dopo la vittoria del primo GRAMMY Award nel 2014 come Best Traditional R&B Performance per “Please Come Home”, inizia a fare il giro del mondo con la sua musica. Tuttavia, è solo nel 2019 che Clark sale ancor più di livello con il suo terzo album, il sensuale e socialmente consapevole This Land, che raggiunge il 6° posto nella Billboard Top 200, il suo terzo debutto consecutivo nella Top 10.

This Land è stato acclamato da New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Rolling Stone, Pitchfork e molti altri. Clark è stato in cima alle classifiche di festival e locali come l’Hollywood Bowl, ha condiviso il palco con i Rolling Stones e si è esibito alla Casa Bianca per la famiglia Obama. Nel 2020, Gary Clark ha fatto piazza pulita ai GRAMMY, aggiudicandosi i premi per la migliore performance rock, la migliore canzone rock (“This Land”) e il miglior album di blues contemporaneo. Ad oggi, Clark ha ottenuto sei nomination ai GRAMMY e quattro vittorie. L’artista sta attualmente lavorando al seguito di This Land, continuando a sperimentare e a spingersi oltre le possibilità della musica roots americana.

GARY CLARK JR.

LUNEDì 08/07/2024 – UDINE – Piazzale del Castello



MERCOLEDì 10/07/2024 – GARDONE RIVIERA – Teatro del Vittoriale

Special Guest CHRISTONE KINGFISH INGRAM



VENERDì 12/07/2024 – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

