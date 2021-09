Smile is back: dal 10 al 12 settembre FUTURE VINTAGE Festival 2021 a Padova

Sotto la mascherina ci eravamo quasi abituati a sorridere con gli occhi. Oggi possiamo mostrare di nuovo, alla luce del sole, il nostro sorriso. Non basta questo a farne un evento?Future Vintage Festival, dodicesima edizione, a Padova dal 10 al 12 settembre si ispira al sorriso più iconico della storia per raccontare tre giorni di talk show, workshop, street culture, tanta musica e grandi ospiti. Tutto in tre parole e un hashtag: #SmileisBack.

L’ENTUSIASMO RADDOPPIA.

Incontri e concerti dal vivo non solo ritornano, ma si “moltiplicano”. Oltre al Centro Culturale San Gaetano, infatti, luogo principale dei talk show, l’evento prevede ben due location all’aperto, una in più rispetto al passato: i Giardini dell’Arena e il Parco della Musica, che ospiteranno l’aperitivo ufficiale fuori Festival Chic Nic e i live Future Vintage Off. Un ulteriore, importante segnale di energia, ripartenza, bisogno di condividere sorrisi anche e soprattutto fuori, sotto il “lato chiaro” della luna.

IERI, OGGI, DOMANI. IN UN SORRISO.

Quest’anno Future Vintage mette al centro il minimalismo visivo dello Smile per esprimere tutti i valori che porta con sé dalla nascita, durante la Guerra Fredda, fino alla sua versione emoji: simbolo di felicità, messaggio di pace, inclusione e cosmopolitismo, ha ispirato artisti, stilisti, brand. Nell’era del vaccino la sua curva “prende un’altra piega”, come recita il teaser della campagna promozionale: trasmette rinascita e fiducia, colora la città di volti sorridenti, riempie la scaletta di temi nuovi e salienti.

Music, comedy, inclusivity, fashion & lifestyle: su queste “curve d’interesse” si gioca la kermesse, ognuna legata a personaggi emergenti e di spicco della urban social culture.

SUONI SENZA TEMPO.

Tra i protagonisti della musica Samuel, la voce dei Subsonica, oggi dj e solista. Suonerà domenica 12 alle 21 al Fuori Festival, Parco della Musica. Faso, funambolico bassista degli Elio e le Storie Tese, si racconterà venerdì 10 settembre alle 18 nell’Auditorium Multimediale San Gaetano.

Forte presenza anche della scena rap e hip hop: sabato 11 settembre alle 14.30 Massimo Pericolo presenterà il suo libro “Il Signore del Bosco” presso l’area talk. Joan Thiele, voce soft e sound che mixa mondi, suonerà dal vivo venerdì 10 alle 21 al Future Vintage Off (Parco della Musica). Grande attesa per la star internazionale Grandmaster Flash, il padre dell’hip hop che con “The Message” ha riscritto l’intera sottocultura del Bronx. Sarà on stage sabato 11 alle 21 sempre al Parco della Musica.

Infine Ernia, autore dell’ormai classico Superclassico, si esibirà allo spin-off di chiusura della kermesse, il 17 settembre all’Arena Live Geox.

LOL. E OLTRE.

Da sorridere a ridere il passo è breve, grazie a un “arsenale” di comicità al Circolo Altinate San Gaetano. Da quel diffusore naturale di meme che è LOL Italia arriva Katia Follesa (sabato 11 settembre, ore 19); dalla piazza virtuale a quella reale i Pantellas (domenica 12, ore 14.30), Le Coliche (venerdì 10, ore 19) e gli autori di Lercio (domenica 12, ore 18), una scarica di umorismo sul filo (ormai) sottile tra fake news e real jokes. Con loro ci saranno i fenomeni del web Hipster Democratici e Socialisti Gaudenti insieme a Stefano Rapone, il “medico” di Una pezza di Lundini, uno che sul palco non sorride nemmeno. Ma chi lo ascolta tiene a stento le lacrime.

FILOSOFIA FLUIDA.

Identità e diritti di genere, orientamento sessuale, body positive, mondo queer: Future Vintage sorride ai temi dell’inclusione e li approfondisce dalla viva voce di chi ogni giorno combatte il pregiudizio. Tra questi Francesco Cicconetti, ragazzo transessuale che sui social racconta la sua esperienza in modo leggero e profondo insieme; Muriel, la Youtuber che contribuisce attivamente alla causa “body positive”; Stephanie Glitter, make-up artist queer e prima drag artist a calcare il red carpet di Venezia. I tre condivideranno il palco dell’Auditorium Multimediale San Getano sabato 11 alle 17.30. Poco prima, alle 16, sarà il turno dell’influencer curvy Elisa d’Ospina e della modella portavoce di inclusivity Elisabetta Rossi. La “coppia mista” più nota del web, Raissa e Momo, presenterà il libro “Di mondi diversi e affini” domenica 12 alle ore 16.

TEMPIO DI CULTURE POP.

Proprio la giornata di domenica vedrà il Centro Altinate San Gaetano protagonista della contaminazione pop tra moda, lifestyle, creatività. E ovviamente, un mondo di sorrisi. Alle 17.30 il giovane rampante dello streetwear Federico Barengo (co-creatore del brand di grande successo Barrow) racconterà il progetto NXTGN con Paolo Sarimari e Valerio Coretti. Spazio alla travolgente autenticità di Camilla Boniardi, Camihawke, che alle ore 11 presenterà il suo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli”. Sempre a tema libri alle 16 la scrittrice della Gen Z Lea Cuccaroni svelerà i segreti del suo “Quasi settembre”. Valore alle parole, ma anche alle immagini: alle 12.30 parlerà il fotografo Piero Percoco, capace di portare le spiagge di Bari sul New Yorker utilizzando uno smartphone.