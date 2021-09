MI MANCHI, ANCORA: il 17 e 18 settembre al Circolo Magnolia di Milano

MI MANCHI, ANCORA, in programma al Circolo Magnolia il 17 e 18 settembre, sarà il capitolo conclusivo della rassegna ̶M̶I̶ ̶A̶M̶I̶ MI MANCHI, aspettando il MI AMI 2022. Un appuntamento che vuole ribadire la voglia di fare e esserci, soprattutto in tempi così complicati, e di far conoscere e scoprire musica nuova e importante.



Una line up fresca e interessante, ricca di nomi importanti, nuove scoperte e show speciali: da Margherita Vicario a Chiello, da Gaia a Rosa Chemical, e poi ancora Emma Nolde, Tutti Fenomeni, Anna, Bluem e molti altri.



Ma oltre a quanto già annunciato, il programma di MI MANCHI, ANCORA si arricchisce di un nuovo palco, a ingresso gratuito, dove si alterneranno concertini, talk e la diretta Twitch di Rockit: L’ALTRO PALCO, appunto. Un’occasione in più per permettere agli artisti di esibirsi dal vivo in un momento in cui i live sono decisamente rari, e per permettere anche a chi non è riuscito ad acquistare il biglietto (sold out gli abbonamenti e la giornata di venerdì, ancora pochi biglietti disponibili per sabato 18) di partecipare al MI MANCHI, ANCORA. Un regalo, insomma, alla community di fans della musica stretta attorno a MI AMI.



Tra i live de L’altro Palco, nella giornata di venerdì 17 Clauscalmo, Dellacasa Maldive, Desperado Rain, Dolcedormire, N!C, mentre sabato 18 si alterneranno Caro, Il Cairo, Missey, Nicaragua e tanti altri nomi ancora da annunciare, oltre a qualche sorpresa inaspettata.



Ci saranno anche momenti di riflessione e confronto, con due panel dedicati alla situazione attuale della musica. Il primo, venerdì 17, sarà in collaborazione con La Musica Che Gira e si intitola “#idirittisonounospettacolo: ripartire sì, ma come?”. Tra gli ospiti Manuela Martignano (La Musica Che Gira), Alberto “Bebo” Guidetti (Lo Stato Sociale) e Matteo Orfini (Deputato PD), che dialogheranno sulla necessità di una nuova riforma del settore spettacolo, troppo a lungo deregolamentato e duramente colpito dalla pandemia. Sabato 18 Emiliano Colasanti (42 Records), Marta Fantin (DICE/ Factory Flaws) e Ilaria Nacci (Circolo Magnolia) saranno invece protagonisti di un talk dal titolo “Quale futuro per la musica indipendente”: la domanda è decisamente attuale, e noi la porremo a chi da anni si impegna per tenere viva una voce altra nella musica italiana.



Sold out la giornata di venerdì e gli abbonamenti. Su DICE sono disponibili i biglietti per sabato 18, ed è possibile registrarsi gratuitamente per l’accesso a L’altro Palco.