Festival delle Cose Belle 2023: musica, arte, laboratori e talk tra le colline del Sol Ribaldo di Bologna

Nato un po’ per gioco un po’ per miracolo durante l’estate della prima ondata pandemica, tra l’incertezza sul da farsi e la necessità di aggrapparsi agli ultimi frammenti di socialità sopravvissuti ai mesi di lockdown, il Festival delle Cose Belle del collettivo AWARE – Bellezza Resistente dal 2020 ad oggi è divenuto un piccolo punto di riferimento nella scena dei festival indipendenti italiani per tuttə coloro che oltre a musica dal vivo e performance artistiche cercano uno spazio di confronto empatico su tematiche sociali e culturali a stretto contatto con la natura.

Cresciuto esponenzialmente negli anni, per la sua quarta edizione il Festival delle Cose Belle propone una veste estesa, tanto nei giorni quanto nelle attività, e una nuova location, proseguendo il lavoro di socialità creativa e valorizzazione del territorio nato tra i faggi di Passolanciano sulla Majella in Abruzzo e proseguito tra le colline di Passignano sul Trasimeno in Umbria.

Dall’11 al 15 agosto 2023 presso il Sol Ribaldo di Rocca Corneta, in provincia di Bologna, un torrente color cielo ed ettari di bosco saranno l’habitat per cinque giorni di musica dal vivo, laboratori artistici ed espressivi, performance, talk, dibattiti, proiezioni, spazi di riflessione e incontri diffusi all’insegna della ricerca collettiva di nuove forme di accoglienza ispirate al concetto di tana come rifugio, spazio sicuro e cura interpersonale.

“Il tema della quarta edizione del Festival delle Cose Belle è Tana Libera Tutt3”, racconta Elena Merlo, attivista del collettivo AWARE – Bellezza Resistente e tra le ideatrici del festival, “vogliamo esplorare il concetto di accoglienza e inclusione in un periodo storico in cui questi temi sembrano essere offuscati dal mantra della sicurezza. Abbiamo bisogno di un nuovo immaginario di casa: aperta, orizzontale, empatica. Seguendo questa necessità, il nostro festival vuole essere un esperimento di immaginazione collettiva, un cantiere per la costruzione di nuove possibilità di convivenza”.

Il Sol Ribaldo è una ex azienda agricola biologica immersa tra le colline bolognesi dove da anni vengono organizzati eventi di socialità creativa a basso impatto ambientale. Lo spazio immerso nel verde ospiterà nel ponte lungo di Ferragosto un calendario ricco di performance e dibattiti insieme ad artistə provenienti da due continenti, organizzazioni di attivismo come la ong Mediterranea e decine di performer.

Il programma è in costante evoluzione e prevede la partecipazione di artiste note della scena alternative internazionale come la brasiliana Flaira Ferro, l’austriaca Panik Deluxe e il duo italiano di stanza a Berlino Niagara, oltre a band e djs della scena italiana come Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, MILANOSPORT, DubLab, Sinnerman, Ela, Stefano Mincone Trio e Simone Bauer.

Dall’altro lato, la proposta per le attività combina workshop teatrali ad attività di distensione corporea, fino a sessioni artistiche, come gli incontri di body-painting. I dibattiti coinvolgeranno attivistə e testimoni di alcune delle tematiche più complesse del panorama sociale contemporaneo, spaziando dalle migrazioni alla transizione ecologica, dai carceri all’inclusione antiabilista.

Ad accompagnare le attività della cinque giorni, ci sarà una selezione accurata di cibo a base vegetale e bevande, ispirata dall’offerta biologica del territorio. Il tutto sarà organizzato all’insegna di un impatto ambientale per quanto possibile minimo. All’interno della location sarà possibile campeggiare.

Porte aperte per bambini, famiglie, persone disabili e anziane: il Festival delle Cose Belle di AWARE punta a creare un intreccio generazionale tra persone di diversa estrazione, condizione ed età.

“Siamo davvero felici di vedere il nostro festival crescere ogni anno in maniera totalmente indipendente” dice Guglielmo Rapino, tra i fondatori del collettivo AWARE – Bellezza Resistente. “Il nostro collettivo mira a generare riflessione e dialogo tra persone provenienti da diversi mondi, con età diverse e percorsi lontani. Il Festival delle Cose Belle è il luogo in cui questa diversità s’incontra e genera il modello di comunità che vorremmo vivere ogni giorno. L’edizione 2023 sarà un viaggio bellissimo in questo vortice di storie”.

Ecco il programma in costante aggiornamento:

Musica live

FLAIRA FERRO / NIAGARA / MILANOSPORT / DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NINCO NANCO / SOSO KLEIN / SPIRITUAL YOUTHS / PANIK DELUXE / DUBLAB / Z/F / SINNERMAN / STEFANO MINCONE TRIO / ROSSANA DE PACE / KRIS-MĀ & LORD CABOCLO / IVANA LCX / SCOOP_Y / SIMON OAK / ELA / NUVEM / SIMONE BAUER / SAMUELE CYMA / LINBO / ONE EAT ONE / SAMUELE STANCO E I GABBIANI MALVAGI / VEGA ON BASS / MR JOINT / SANTAMARIA / FRANCESCO PORRINI / CSSSS / WILSON / MICROVOTO / BETUK / + MORE

Tutte le informazioni sull’evento e i ticket sono disponibili su https://festivaldellecosebelle.it/

Lab & talk

ESTATIC DANCE / TEATRO SELVATICO / EMBODIMENT E MINDFULNESS / LABORATORIO DI CANTO POLIFONICO E DI DANZA CONTEMPORANEA / YOGA / PITTURA EROTICA RITUALE / LABORATORIO DI HANDPOKE E TATTOO / CAPOEIRA / LABORATORIO DI TARANTISMO / PERFORMANCE / CASA MEDITERRANEA SAVING HUMANS / TEATRO DELL’OPPRESSO / WORKSHOP SUL CONSENSO / PANEL & DIBATTITI SU MIGRAZIONI, CARCERI, AMBIENTE E DIRITTO ALLA CASA / PROIEZIONI / LABORATORIO DI RESPIRAZIONE SOMATICA / LABORATORIO DI BODY POSITIVITY / YONI MASSAGE / + MORE

Spazi

CAMPING / FOOD&DRINK / MARKET / SALOTTINO TUTT3 FRUTT3 / AREA BIMB3 / AREA CHILL / AREA MASSAGGI / ESPOSIZIONI / + MORE