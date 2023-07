CONCORTO Film Festival: la XXII edizione dal 19 al 26 Agosto 2023

Concorto Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio, riconosciuto ormai come uno tra i più importanti e storici appuntamenti a livello europeo, arriva quest’anno alla XXII edizione. Dal 19 al 26 agosto Pontenure (PC) diventerà la capitale europea del cinema breve, e non solo: come consuetudine da diverse edizioni le proiezioni cinematografiche sono infatti affiancate da alcuni eventi collaterali, tra cui concerti e sonorizzazioni. Quest’anno,ad animare con la loro musica le serate del festival ci saranno: Brucherò nei pascoli, Daniela Pes e Karim Qqru (storico batterista della band The Zen Circus) – quest’ultimo coinvolto con altri musicisti nella prima assoluta della sonorizzazione de Le avventure del principe Achmed.

Proprio questo progetto segna l’inizio della collaborazione tra Concorto Film Festival e Soundtracks – Musica da Film, progetto del Centro Musica del Comune di Modena che ogni anno seleziona 5 musicisti e li coinvolge nella sonorizzazione di pellicole cinematografiche. Venerdì 25 agosto Concorto ospiterà in prima assoluta il risultato della residenza artistica 2023 condotta da Karim Qqru, musicista, produttore discografico e compositore italiano, batterista del gruppo toscano The Zen Circus e frontman del suo progetto solista chiamato La notte dei lunghi coltelli; Qqru è anche il fondatore della label/officina Dirt Tapes che si occupa della pubblicazione di musica esclusivamente in audiocassetta.

I musicisti (Karim Qqru, Francesco Iacono, Lorenzo Marra, Margherita Parenti, Federico Pipia, Elena Roveda) presenteranno la sonorizzazione live de Le avventure del principe Achmed, un film d’animazione uscito nel 1926, diretto da Lotte Reiniger e, non accreditato, Carl Koch. Si tratta del più antico lungometraggio d’animazione che ci sia pervenuto.

Il film Le avventure del principe Achmed si basa su alcuni racconti estrapolati dal libro Le mille e una notte. La trama è frammentata in cinque episodi: la partenza (involontaria) del principe Achmed con il cavallo alato dello stregone africano; l’innamoramento di Achmed nei confronti di Pari Banu e il rapimento di lei da parte dello stregone; l’arrivo di Pari Banu in Cina e il ritorno sulla sua isola; l’aiuto che Aladino offre, con la sua lampada, perché Achmed possa ricongiungersi con l’amata; queste avventure si concludono con un gioioso lieto fine. L’animazione non si basa su disegni, ma su figure di carta ritagliate appositamente e filmate a passo uno; la tecnica utilizzata è quindi simile a quella del teatro di ombre.

Tra gli altri appuntamenti musicali inseriti all’interno della programmazione di Concorto trova posto il 22 agosto il live di Daniela Pes, artista sarda classe 1992, che lo scorso 14 aprile ha pubblicato l’album d’esordio “Spira”. Il disco, prodotto da IOSONOUNCANE per Tanca Records, è composto da sette brani in cui la musicista ha sperimentato liberamente con la lingua utilizzando il gallurese (dialetto del nord-est della Sardegna), ma modificando vocali e consonanti per trasformare parole e voce in uno strumento; la base elettronica dà vita a un ambient dal respiro cosmico. Il concerto che si svolgerà a Concorto rientra nello “Spira Tour”, cominciato con due date sold out sia a Milano che a Bologna.

Band rivelazione del MI AMI 2022 e bellissima riconferma sullo stesso palco nel 2023, i Brucherò nei pascoli (Davide Perego e Stefano Rettura) stanno girando per l’Italia con il loro PUNK IS DAD tour e arriveranno a Concorto il 24 agosto per presentare l’EP “Ghicci Ghicci” (Woodworm/Universal) uscito lo scorso 19 maggio. Il duo milanese ha uno stile corrosivo, dato dalla scrittura di testi provocatori che sposano la battaglia in difesa delle cause perse, e un sound crossover. I Brucherò nei pascoli sono anche legati al mondo del cinema: Davide Perego ha diretto tutti i videoclip della band, che sono stati prodotti da Tafano Cinema.

Ad accogliere tutta la programmazione di Concorto è il bellissimo scenario all’aperto del Parco Raggio di Pontenure, un’oasi di verde nel cuore della Via Emilia, cornice dell’evento che raduna ogni anno un numeroso pubblico, con ospiti provenienti da tutto il mondo.