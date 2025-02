EXTREME: una data a fine luglio a Lignano Sabbiadoro (Udine)

Nuovo grande appuntamento internazionale annunciato per questa estate al Lignano Sunset Festival. A emozionare il pubblico dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il prossimo 31 luglio saranno gli Extreme.

Il gruppo hard rock statunitense, capace di vendere oltre 10 milioni di dischi nel mondo, torna in Italia a grande richiesta per un unico concerto esclusivo nel nostro paese, tappa del loro nuovo tour europeo. L’evento avrà inizio alle 20.00 con l’esibizione di un opening act che verrà annunciato prossimamente.

Gli Extreme nascono nel 1985 a Boston (Massachusetts). Il gruppo, guidato dal carismatico frontman Gary Cherone e dal virtuoso della chitarra Nuno Bettencourt, si distingue per un sound che fonde hard rock, funk e influenze progressive. Dopo l’esordio nel 1989, il successo arriva con Pornograffitti (1990), trainato dalla ballata acustica “More Than Words”, che diventa un classico degli anni ’90. Seguono album come III Sides to Every Story (1992) e Waiting for the Punchline (1995), che mostrano un’evoluzione stilistica più sofisticata. Dopo una lunga pausa, gli Extreme tornano in attività nei 2000, pubblicando Saudades de Rock (2008) e, dopo quindici anni, Six (2023), confermandosi una band dalla tecnica impeccabile e dall’energia inalterata. Con il loro mix di melodia, potenza e virtuosismo, gli Extreme restano un riferimento nella scena rock internazionale.

Lignano Sunset Festival

Fra i concerti già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo l’happening metal con In Flames, Lacuna Coil e Shores of Null (15 giugno), e i live di Nek (6 agosto) e dei Nomadi (7 agosto).

