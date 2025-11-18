Connect with us

Concerti

Dub FX e Mr Woodnote: a fine novembre in concerto a Torino, Milano, Bologna e Roma

Published

Dub fx in concerto al Circolo Magnolia Milano 2021, foto di Lara Bordoni
Dub fx in concerto al Circolo Magnolia Milano 2021, foto di Lara Bordoni

Dopo anni di intensa collaborazione artistica, Dub FX e Mr Woodnote tornano in Italia per presentare “Open Secret Society”, il loro primo album congiunto, accompagnato da un tour europeo che approderà in quattro città italiane a fine novembre 2025. Questo nuovo progetto segna l’evoluzione naturale di un sodalizio ormai iconico, nato dalle esibizioni di strada tra beatbox, sax e loop station, e cresciuto fino a diventare una delle realtà più riconosciute della scena indipendente internazionale. 

Il tour farà tappa il 27 novembre a Torino (Hiroshima Mon Amour), 28 novembre a Milano (Circolo Magnolia), 29 novembre a Bologna (TPO) e 30 novembre a Roma (Largo Venue). Le quattro tappe italiane rappresentano un ritorno simbolico in uno dei Paesi che per primi hanno accolto e sostenuto la loro musica di strada, oggi divenuta un linguaggio globale capace di fondere tecnica, emozione e consapevolezza sociale. 

L’album “Open Secret Society” fonde con equilibrio e raffinatezza hip hop, reggae, afrobeat e drum’n’bass, frutto della lunga esperienza del duo in varie band e della loro passione condivisa per la bass culture. Il progetto vede la partecipazione di una lineup variegata di grandi vocalist: Tiki Taane, Alais Clay, Prezence, Cade e Sahida Apsara, moglie di DUB FX. Il progetto presenta anche una formazione globale di musicisti di spicco, tra cui il produttore e bassista italiano Paolo Baldini e il produttore e tastierista Mista Savona. Partecipano, infine, il trombettista Astro Perger, il batterista Stevie One Drop e la violinista Clara Costa. Ogni artista ha portato la propria energia unica, dando all’album un suono autenticamente collaborativo. Pubblicato in modo indipendente e distribuito su Bandcamp, vinile e CD. In coerenza con la loro filosofia, Dub FX e Mr Woodnote hanno scelto di non rendere disponibile il disco su Spotify, prendendo una posizione chiara contro le logiche economiche delle grandi piattaforme e riaffermando la centralità del rapporto diretto tra artista e ascoltatore. 

27 novembre: TORINO – Hiroshima Mon Amour 

28 novembre: MILANO – Circolo Magnolia 

29 novembre: BOLOGNA – TPO 

30 novembre: ROMA – Largo Venue 

Biglietti > https://linktr.ee/opensecretsociety

