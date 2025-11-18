Dub FX e Mr Woodnote: a fine novembre in concerto a Torino, Milano, Bologna e Roma

Dopo anni di intensa collaborazione artistica, Dub FX e Mr Woodnote tornano in Italia per presentare “Open Secret Society”, il loro primo album congiunto, accompagnato da un tour europeo che approderà in quattro città italiane a fine novembre 2025. Questo nuovo progetto segna l’evoluzione naturale di un sodalizio ormai iconico, nato dalle esibizioni di strada tra beatbox, sax e loop station, e cresciuto fino a diventare una delle realtà più riconosciute della scena indipendente internazionale.

Il tour farà tappa il 27 novembre a Torino (Hiroshima Mon Amour), 28 novembre a Milano (Circolo Magnolia), 29 novembre a Bologna (TPO) e 30 novembre a Roma (Largo Venue). Le quattro tappe italiane rappresentano un ritorno simbolico in uno dei Paesi che per primi hanno accolto e sostenuto la loro musica di strada, oggi divenuta un linguaggio globale capace di fondere tecnica, emozione e consapevolezza sociale.

L’album “Open Secret Society” fonde con equilibrio e raffinatezza hip hop, reggae, afrobeat e drum’n’bass, frutto della lunga esperienza del duo in varie band e della loro passione condivisa per la bass culture. Il progetto vede la partecipazione di una lineup variegata di grandi vocalist: Tiki Taane, Alais Clay, Prezence, Cade e Sahida Apsara, moglie di DUB FX. Il progetto presenta anche una formazione globale di musicisti di spicco, tra cui il produttore e bassista italiano Paolo Baldini e il produttore e tastierista Mista Savona. Partecipano, infine, il trombettista Astro Perger, il batterista Stevie One Drop e la violinista Clara Costa. Ogni artista ha portato la propria energia unica, dando all’album un suono autenticamente collaborativo. Pubblicato in modo indipendente e distribuito su Bandcamp, vinile e CD. In coerenza con la loro filosofia, Dub FX e Mr Woodnote hanno scelto di non rendere disponibile il disco su Spotify, prendendo una posizione chiara contro le logiche economiche delle grandi piattaforme e riaffermando la centralità del rapporto diretto tra artista e ascoltatore.

27 novembre: TORINO – Hiroshima Mon Amour

28 novembre: MILANO – Circolo Magnolia

29 novembre: BOLOGNA – TPO

30 novembre: ROMA – Largo Venue

Biglietti > https://linktr.ee/opensecretsociety