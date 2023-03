DAVID GARRETT: quest’estate 7 concerti per l'”Iconic Tour 2023″

Dopo il tour di successo del 2022 “Alive-my Soundtrack”, con 32 concerti in 11 paesi, David Garrett inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con ICONIC, l’album pubblicato da Deutsche Grammophonil 4 Novembre 2022, e l’omonimo ICONIC TOUR, che lo porterà anche in Italia in una formazione in trio.

DAVID GARRETT

18.06 TAORMINA (MS), Teatro Antico Taobuk Festival-SeeSicily

18.07 FIRENZE, Piazza Ss.ma Annunziata MusArt Festival

19.07 ROMA, Santa Cecilia – Auditorium Parco della Musica

21.07 GENOVA, Parchi di Nervi – Villa Grimaldi

22.07 CATTOLICA, Arena della Regina

24.07 MACERATA, Arena Sferisterio

25.07 BRESCIA, Piazza della Loggia

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/davidgarrett23

Il nuovo album classico di David Garrett, ICONIC, s’ispira ai leggendari violinisti, le cui gemme e appassionate melodie hanno entusiasmato David Garrett sin da bambino. Le melodie di Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn e Schumann, solo per citarne alcune, possono essere ascoltate con nuovi arrangiamenti per violino, chitarra e orchestra (di Franck van der Heijden e David Garrett). Nell’ICONIC TOUR 2023, per la prima volta, David Garrett propone il programma in trio insieme a Franck van der Heijden alla chitarra e Rogier van Wegberg al basso.

La personale scelta musicale di David Garrett evoca l’epoca d’oro dei virtuosi del violino, quando artisti come Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler e Yehudi Menuhin deliziavano il pubblico con celebri encore e altre rarità. Pezzi che da sempre suscitano l’ammirazione del giovane. David si è immerso in questi capolavori senza tempo, ideando il programma ICONIC.

