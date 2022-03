DAVID GARRETT: sei date per l’Alive Tour, in concerto a Roma, Genova, Milano, Bologna, Bolzano e Conegliano

A causa del protrarsi delle restrizioni per i concerti, dovute alla pandemia da Coronavirus, siamo purtroppo costretti a posticipare le date europee dell’Alive Tour di David Garrett, programmate in Italia in aprile e maggio.

DAVID GARRETT – Tour 2022

Lunedì 25 luglio 2022 – ROMA – Terme di Caracalla

Sabato 10 settembre 2022 – GENOVA, RDS Stadium

Domenica 11 settembre 2022 – MILANO, Mediolanum Forum Assago

Giovedì 6 ottobre 2022 – BOLOGNA, Unipol Arena

Sabato 8 ottobre 2022 – BOLZANO, PalaOnda

Domenica 9 ottobre 2022 – CONEGLIANO (TV), Zoppas Arena

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/davidgarrett2022

“Non è stata una decisione facile per noi – dice Garrett. Non vedevamo l’ora di tornare finalmente sul palco ad esibirci per voi! Soprattutto in questo periodo difficile, i momenti di gioia e positività sono estremamente importanti per tutti noi. Siamo comunque felici di recuperare i concerti fra settembre e ottobre 2022. Grazie per la pazienza, la comprensione, e naturalmente per la vostra lealtà: non vedo l’ora di incontrarvi in tour fra qualche mese. Fino a quel momento per favore, rimanete in salute e prendetevi cura di voi stessi”

David Garrett, virtuoso e rockstar del violino, annuncia oggi il suo ALIVE Tour 2022, un tour mondiale nuovo di zecca – a seguito dell’uscita nell’ottobre scorso dell’album “Alive, My Soundtrack” – che sostituisce quello precedentemente programmato, ma che come previsto lo porterà anche in Italia per sei concerti, organizzati da International Music and Arts.

David Garrett nel 2020 ha festeggiato 10 anni di carriera musicale all’insegna del crossover e per questo aveva programmato un album e un tour mondiale, “Unlimited Live”, per celebrarli, prima che il mondo si fermasse.

DAVID GARRETT – Tour 2022

Lunedì 25 luglio 2022 – ROMA – Terme di Caracalla



Sabato 10 settembre 2022 – GENOVA, RDS Stadium

Domenica 11 settembre 2022 – MILANO, Mediolanum Forum Assago



Giovedì 6 ottobre 2022 – BOLOGNA, Unipol Arena

Sabato 8 ottobre 2022 – BOLZANO, PalaOnda

Domenica 9 ottobre 2022 – CONEGLIANO (TV), Zoppas Arena

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/davidgarrett2022