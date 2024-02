††† (CROSSES): la band di Chino Moreno a giugno in concerto a Foligno (PG) e Milano

Ospitare la nuova frontiera di un genere è sempre un onore, ma quando si tratta di band del genere, a sentirci fuori dal mondo siamo noi. Hellfire Booking Agency annuncia i Crosses!

13 Giugno 2024 | AUDITORIUM San Domenico, FOLIGNO

Biglietti > https://bit.ly/49oZanA

14 Giugno 2024 | Alcatraz, MILANO

Biglietti > https://dice.fm/

Progetto elettronico cupo e malinconico di Chino Moreno dei Deftones e del producer poli-strumentista Shaun Lopez dei Far, ††† (Crosses) sono un viaggio onirico fra synth pop, dream pop, ambient e trip-hop, dove la melodia supera l’aggressione cruda ma non la perdita di equilibrio rasente alla follia.

Irrotti nella Top Ten della US Heatseekers già con il secondo EP, i Crosses sgomentano fin da subito la scena internazionale. Adottati prima dalla Sumerian Records per il primo full length, che schizza al 26esimo posto della Billboard 200 e compare nella US Top 40 Singles, e in seguito dalla Warner, i Crosses ammaliano nientemeno che Robert Smith (The Cure), Duff McKagan (Guns N’ Roses) e Chris Robyn (Far), con cui scaturiscono subito tre collaborazioni mozzafiato.

Comparse a Lollapalooza Chile, Soundwave e Quilmes Rock; una canzone nel videogioco «Batman: Arkham City» e una in «Need for Speed: Most Wanted», un remix di Rob Zombie incluso nell’album di quest’ultimo: per i Crosses questo mondo non è abbastanza. Vogliono tutto ciò che c’è oltre.

