COUNTING CROWS: ad Aprile 2022 in concerto a Milano, Padova e Firenze

Cinque anni dopo la loro ultima volta in Italia – conclusa con la trionfale apertura del concerto di Bruce Springsteen and the E Street Band al Circo Massimo di Roma il 16 luglio 2016 – i Counting Crows annunciano tre show di presentazione del nuovo EP Butter Miracle: Suite One.

I biglietti saranno disponibili dalle 10 di martedì 5 ottobre per il fan club della band, e dalle 10 di venerdì 8 ottobre sui circuiti Ticketone.

Il tour segue l’uscita di Butter Miracle: Suite One, una suite di quattro pezzi per una durata complessiva di 19 minuti uscita la scorsa estate su etichetta BMG. The Butter Miracle Tour prenderà il via dagli Stati Uniti a fine ottobre e proseguirà poi in Europa con 26 spettacoli a partire da quello alla House of Culture di Helsinki il 28 febbraio. Per Adam Duritz «È bello stare on the road negli Stati Uniti dopo tutto questo tempo, ma siamo davvero entusiasti di poter tornare in Europa in primavera. Siamo ansiosi di rivedere tutti ai nostri concerti del 2022!».

Per oltre due decenni i Counting Crows hanno incantato gli ascoltatori di tutto il mondo con la loro interpretazione intensa e appassionata di un rock’n’roll senza tempo. Esplosa sulla scena musicale internazionale nel 1993 con l’album di debutto August and Everything After, la band ha pubblicato da allora sette album in studio, vendendo complessivamente più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. L’ultimo full-length dei Counting Crows è Somewhere Under Wonderland, uscito nel 2014, che The Daily Telegraph ha definito «la miglior raccolta di canzoni dal loro debutto».

Martedì 5 Aprile 2022 – Milano

Teatro Lirico Giorgio Gaber – via Larga, 16

Inizio concerti h. 20:45



Poltronissima: € 55,00 + prev.

Poltrona: € 45,00 + prev.

Galleria: € 40,00 + prev.

Mercoledì 6 Aprile 2022 – Firenze

Tuscany Hall – Lungarno Aldo Moro, 3

Inizio concerti h. 21:00



1° Settore: € 50,00 + prev.

2° Settore: € 42,00 + prev.

3° Settore: € 35,00 + prev.

Venerdì 8 Aprile 2022 – Padova

Gran Teatro Geox – via Giuseppe Tassinari, 1

Inizio concerti h. 21:30



1° Platea: € 52,00 + prev.

2° Platea: € 43,00 + prev.

Poltrona 1° Livello: € 35,00 + prev.

Poltrona 2° Livello: € 30,00 + prev.