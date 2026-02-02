Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

CONVERGE + Heriot, Boneflower, Crouch in concerto il 3 Luglio 2026 a Milano

Published

Dopo anni di assenza, finalmente i Converge tornano in Italia! In occasione dell’uscita del nuovo album, previsto per il 13 febbraio, la band annuncia il tour estivo europeo 2026 che farà tappa nel nostro Paese il 3 luglio al Circolo Magnolia di Milano. Li seguiranno per tutto il tour HeriotBoneflower e Crouch per un imperdibile evento interamente dedicato a metalcore, headbanging e riff metallici.

Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/aOBKeq

Da oltre trent’anni i Converge rappresentano un punto di riferimento assoluto per la musica metalcore, capaci di unire catarsi emotiva e rigore artistico, mettendo sempre l’intento prima della forma. Da Jane Doe (2001) fino alla collaborazione Bloodmoon: I con Chelsea Wolfe (2021), la band ha segnato in modo profondo l’immaginario underground del XXI secolo, influenzando generazioni con un linguaggio che fonde punk, hardcore e metal in una visione coerente e radicale.

Con Love Is Not Enough, album in uscita a breve, proprio nel trentacinquesimo anno di attività, i Converge raggiungono uno dei vertici della loro carriera. Il disco è una dichiarazione artistica potente e senza compromessi, che trasforma rabbia, dolore e frustrazione contemporanee in una sequenza di brani tesi e incalzanti. Ogni traccia contribuisce a un crescendo costante di intensità, riflettendo il caos del vivere nel mondo moderno. Sembra impossibile che una band sulla scena da così tanto tempo, possa creare uno dei suoi migliori progetti per l’undicesimo album, eppure Love Is Not Enough potrebbe essere l’apoteosi del loro viaggio lungo decenni.

Il titolo dell’album dice tutto sulle difficoltà del nostro tempo e racchiude il senso del progetto: l’amore è fondamentale, ma da solo non basta ad affrontare la brutalità della realtà. “La frase ‘Love is not enough’ era qualcosa che avevo in mente da un po’”, racconta Bannon, cantante. “Alcune delle cose che scrivevo allora nascevano da una prospettiva di resilienza umana, dall’accettazione della brutalità e della natura spietata del mondo. Ci riflettevo in forma poetica e poi avevo messo tutto da parte. Quando siamo entrati in studio, però, ogni cosa ha trovato il suo posto”. 

L’atteso ritorno in Italia della band permetterà ai fan di immergersi completamente nell’universo sonoro dei Converge, che Bannon definisce ancora “Lo sfogo essenziale delle nostre vite. E non credo che questo sia qualcosa di specifico per noi. Penso che sia qualcosa con cui chiunque possa identificarsi”.

CONVERGE

Heriot
Boneflower
Crouch

3 luglio 2026 – Circolo Magnolia, Milano

Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/aOBKeq

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

CONVERGE: a giugno in concerto a Roma (con Corrosion of Comformity) e Bologna (con Neurosis)

I Converge vantano un fedele seguito, quasi paragonabile a quello che potrebbe avere un culto religioso. La band è una pietra miliare del panorama...

08/03/2018

Concerti

NEUROSIS e CONVERGE: insieme in concerto domenica 17 giugno a Bologna

Hellfire Booking & Zona Roveri Music Factory sono lieti di annunciare non un concerto, ma un evento dalla portata catastrofica: un evento che entrerà...

08/02/2018

Anteprima

Anteprima Esclusiva | ORNAMENTS: intervista e ascolto del nuovo EP “Cymatic”

Dopo l’uscita di Pneumologic nel 2013, gli ORNAMENTS, formazione post-metal di Bologna con alle spalle una carriera già molto lunga in cui hanno potuto...

27/05/2016

Concerti

CONVERGE + Martyrdod + Okkultokrati in concerto il 13 Agosto a Milano

CONVERGE + Martyrdod + Okkultokrati – unica data italiana – Mercoledi 13 Agosto @ Circolo Magnolia, Segrate (MILANO) Prevendite disponibili a questo link >>...

07/03/2014