BUGO annuncia “Il Concerto Finale” il 1° Aprile a Milano

Da sempre fuori dagli schemi, eclettico, carismatico e inafferrabile, Bugo, dopo oltre vent’anni di musica caratterizzati da brani che hanno segnato intere generazioni, annuncia IL CONCERTO FINALE, che si terrà il 1 aprile 2025 all’Alcatraz di Milano, il club per eccellenza per Bugo per la musica live in Italia.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3VSLay4

Il concerto, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti “Per Fortuna Che Ci Sono Io“ (uscito lo scorso marzo, via 7 srl/ADA Music), sarà una vera e propria festa, una celebrazione della carriera dell’iconico artista per festeggiare tutti insieme, un’ultima volta.

Sarà l’occasione finale, infatti, per assistere a un suo concerto e per cantare insieme a lui tutte le canzoni che hanno costellato il suo percorso artistico. Sulla scia della positività e della costruttività dell’atmosfera che ci ha regalato con il suo ultimo disco, sarà un evento irripetibile pieno di energia e di gioia.

IL CONCERTO FINALE di Bugo sarà un addio alla scene che suona come un successo, per un abbraccio finale a tutto il suo pubblico.