BRING ME THE HORIZON + A DAY TO REMEMBER in concerto il 12 Febbraio 2022 a Milano

Sono tra le band più seguite della scena metalcore e alternative odierna e tra le più eclettiche dell’intero panorama rock, con una lunga serie di recenti collaborazioni che vanno da Tom Morello, Amy Lee o Yungblud, fino a Olivia O’Brien.

BRING ME THE HORIZON + A DAY TO REMEMBER

12 Febbraio 2022 – Milano – Lorenzini District



Biglietti in vendita da questo link > https://bit.ly/bmth2022 dalle 10 di mercoledì 13 ottobre

Costo del biglietto in prevendita: € 45,00 + d.p.

Costo del biglietto in cassa: € 52,00 + d.p.

Amatissimi nel nostro paese, BRING ME THE HORIZON tornano in Italia per la prima volta dopo la pubblicazione del loro ultimo acclamato album in studio “Post Human: Survival Horror” e di una lunga serie di singoli di successo come “Ludens”, “Parasite Eve” o la recentissima “Die4U”.

Con loro un’altra eccellenza del metal moderno: A DAY TO REMEMBER, forti della pubblicazione a marzo 2021 del loro nuovo album “You’re Welcome”.

A completare questa imperdibile serata avremo il musicista americano POORSTACY e la deathcore band del New Jersey LORNA SHORE.

Ecco i dettagli della serata:

