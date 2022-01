BRING ME THE HORIZON + A DAY TO REMEMBER: il concerto di Milano spostato al 11 febbraio 2023

Comunichiamo che, per motivi logistici legati allo stato emergenziale, il Survival Horror European Tour di Bring Me The Horizon + A Day To Remember + Poorstacy è posticipato al 2023.

Di seguito i dettagli della nuova data italiana inizialmente prevista per il 12 febbraio 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

BRING ME THE HORIZON + A DAY TO REMEMBER + POORSTACY

Survival Horror European Tour

11 Febbraio 2023 – MILANO – Mediolanum Forum

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Biglietti in vendita da questo link > https://bit.ly/bmth2022

Di seguito la dichiarazione della band: ‘Sfortunatamente a causa del perdurare dell’emergenza covid in Europa, il nostro tour programmato per Febbraio 2022 verrà posticipato. Vogliamo farvi vivere la vera ‘Post Human experience’ senza posticipare ulteriormente ma dobbiamo farlo in totale sicurezza. Ci vediamo presto’