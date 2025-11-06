Connect with us

FRANCESCO DE GREGORI: Le foto e la scaletta del concerto all’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino

“Rimmel 2025”: Francesco De Gregori trionfa all’Auditorium del Lingotto di Torino

Published

Francesco De Gregori concerto all'Auditorium Giovanni Agnelli Torino del 5 novembre 2025
Francesco De Gregori in concerto all'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Foto di Luca Moschini

Il 5 novembre 2025, l’Auditorium del Lingotto Giovanni Agnelli di Torino si è trasformato nel tempio della musica d’autore, celebrando il genio di Francesco De Gregori. Il concerto, tappa fondamentale del tour “Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club”, ha onorato il cinquantenario dell’album Rimmel, un’opera che, a mezzo secolo di distanza, risplende di un’attualità disarmante.

L’atmosfera era carica di emozione non appena le prime note si sono diffuse nell’acustica perfetta del Lingotto. De Gregori, accompagnato dalla sua fedele band, ha ripercorso integralmente il disco, regalando momenti di pura magia. L’esecuzione di “Rimmel” è stata una carezza malinconica, seguita dalla potenza narrativa di “Pablo” e dalla commovente leggerezza di “Buonanotte Fiorellino”, cantata in coro da un pubblico intergenerazionale.

Il “Principe” ha dimostrato ancora una volta la sua ineguagliabile abilità di narratore, trasformando ogni canzone in un quadro vivido di storie umane e sentimenti complessi.

Ma la serata non si è limitata alla celebrazione di un solo album. De Gregori ha saputo incantare i presenti con i suoi grandi classici, spaziando da “La donna cannone” a “Generale”, in una scaletta che ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera monumentale.

Il trionfo torinese all’Auditorium del Lingotto è la prova che la sua poesia in musica non invecchia, ma continua a emozionare e ispirare. Un evento imperdibile che ha ribadito il ruolo centrale di Francesco De Gregori nel panorama culturale italiano.

Clicca qui per vedere le foto di Francesco De Gregori in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Francesco De Gregori

FRANCESCO DE GREGORI: la scaletta del concerto di Torino

  • Cercando un altro Egitto
  • Via della povertà (Desolation Row)
  • Atlantide Compagni di viaggio
  • Deriva
  • La leva calcistica della classe ’68
  • Pittori della domenica (Paolo Conte cover)
  • Piano bar
  • Quattro cani
  • Pezzi di vetro
  • Il signor Hood
  • Piccola mela
  • Le storie di ieri
  • Rimmel
  • Pablo
  • La valigia dell’attore
  • San Lorenzo
  • Il panorama di Betlemme
  • Alice
  • Generale
  • Bufalo Bill

Encore:

Sempre e per sempre
La donna cannone
Buonanotte Fiorellino

