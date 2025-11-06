FRANCESCO DE GREGORI: Le foto e la scaletta del concerto all’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino

Foto di Luca Moschini

Il 5 novembre 2025, l’Auditorium del Lingotto Giovanni Agnelli di Torino si è trasformato nel tempio della musica d’autore, celebrando il genio di Francesco De Gregori. Il concerto, tappa fondamentale del tour “Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club”, ha onorato il cinquantenario dell’album Rimmel, un’opera che, a mezzo secolo di distanza, risplende di un’attualità disarmante.

L’atmosfera era carica di emozione non appena le prime note si sono diffuse nell’acustica perfetta del Lingotto. De Gregori, accompagnato dalla sua fedele band, ha ripercorso integralmente il disco, regalando momenti di pura magia. L’esecuzione di “Rimmel” è stata una carezza malinconica, seguita dalla potenza narrativa di “Pablo” e dalla commovente leggerezza di “Buonanotte Fiorellino”, cantata in coro da un pubblico intergenerazionale.

Il “Principe” ha dimostrato ancora una volta la sua ineguagliabile abilità di narratore, trasformando ogni canzone in un quadro vivido di storie umane e sentimenti complessi.

Ma la serata non si è limitata alla celebrazione di un solo album. De Gregori ha saputo incantare i presenti con i suoi grandi classici, spaziando da “La donna cannone” a “Generale”, in una scaletta che ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera monumentale.

Il trionfo torinese all’Auditorium del Lingotto è la prova che la sua poesia in musica non invecchia, ma continua a emozionare e ispirare. Un evento imperdibile che ha ribadito il ruolo centrale di Francesco De Gregori nel panorama culturale italiano.

Clicca qui per vedere le foto di Francesco De Gregori in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

FRANCESCO DE GREGORI: la scaletta del concerto di Torino



Cercando un altro Egitto

Via della povertà (Desolation Row)

Atlantide Compagni di viaggio

Deriva

La leva calcistica della classe ’68

Pittori della domenica (Paolo Conte cover)

Piano bar

Quattro cani

Pezzi di vetro

Il signor Hood

Piccola mela

Le storie di ieri

Rimmel

Pablo

La valigia dell’attore

San Lorenzo

Il panorama di Betlemme

Alice

Generale

Bufalo Bill



Encore:

Sempre e per sempre

La donna cannone

Buonanotte Fiorellino