MUSIC IN VILLAGE: dal 1 al 4 giugno il festival a Pordenone ad ingresso gratuito

Il festival musicale Music in Village, che ha ospitato negli anni importanti artisti della scena rock, indie, world music, italiani ed internazionali, giunge quest’anno alla 29ᵃ edizione, si terrà dall’1 al 4 Giugno al Parco IV Novembre a Pordenone.

Quattro serate imperdibili di musica live con Sick Tamburo, Samuel, Africa Unite, Dinosaur Jr.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito ed inizieranno alle 21:15, apertura cancelli ore 18:00.

1 Giugno – SICK TAMBURO

Arriva finalmente il BACK TO THE ROOTS SUMMER TOUR 2022 in cui la band proporrà una buona parte della propria discografia con lo stile punk melodico del disco. Considerati uno dei gruppi più interessanti ed inossidabili della scena alternativa italiana, con una poetica unica espressa attraverso un mix di melodia, ritmi incalzanti e un’affascinante attitudine punk.

PRE/AFTER SHOW DJSET BY PUTANO HOFFMAN

2 Giugno – SAMUEL

Samuel è pronto a salire sui palchi del suo ELETTRONICA TOUR. Dopo una tournée di successo nell’estate del 2021 torna live con un progetto da solista, con le sonorità elettroniche che lo contraddistinguono, pronto a far ballare i suoi fan.Il suo timbro vocale, la sua scrittura, il suo carisma lo rendono uno degli autori e frontman più rappresentativi del panorama musicale italiano.

PRE/AFTER SHOW DJSET BY STEFANO MANGO

3 Giugno – AFRICA UNITE

Dalla loro formazione nel 1981, Bunna, Madaski e band sono il più longevo e rappresentativo gruppo reggae italiano, la loro carriera ha superato un importante traguardo: più di quarant’anni di incredibili successi e riconoscimenti. Tra reggae, sperimentazioni sonore e attenzione ai temi sociali, hanno portato la loro musica in tutta Italia, in Europa e oltreoceano.

PRE/AFTER SHOW DJSET BY STEVE GIANT & PAPALUKA

4 Giugno – DINOSAUR JR.

Reduci dalla recente pubblicazione di Sweep It Into Space, la leggendaria band indie-rock aggiunge un’altra data al tour italiano. La band sarà in concerto con la formazione originale, J Mascis chitarra e voce, Lou Barlow al basso e voce, Murph alla batteria. Ciò che producono i Dinosaur Jr. è un continuum: riff, potenza, ritmo e desiderio, mantenendo sonorità rock e una direzione che punta al futuro.

PRE/AFTER SHOW DJSET BY DianDa Distress

Tutte le sere il Music in Village, dalle ore 18:00 sarà affiancato dal Finger Food Festival, la manifestazione itinerante che porta nelle città italiane le eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali, che con il suo universo di nuovi gusti e profumi sa valorizzare sapientemente le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e dei birrifici artigianali.