KNOTFEST ITALY: info e orari sul festival di Bologna

La prima edizione di KNOTFEST ITALY si svolgerà Domenica 25 giugno 2023 all’Arena Parco Nord di Bologna. Si completa oggi con l’aggiunta di BLEED FROM WITHIN la line-up dell’evento che vedrà esibirsi SLIPKNOT in qualità di headliner. Sul palco saliranno anche ARCHITECTS, AMON AMARTH, I PREVAIL, LORNA SHORE, NOTHING MORE e DESTRAGE.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/knotfest2023

Sarà presente anche il famoso Slipknot Museum, elemento fondamentale che contraddistingue il Knotfest e che raccoglie al proprio interno molti oggetti che raccontano la storia della band dagli esordi ai giorni nostri.

Per l’accesso al Museo è obbligatorio selezionare, in fase di acquisto, la fascia oraria preferita in base a quelle disponibili.

Chi ha acquistato il biglietto del museo il 7 dicembre senza assegnazione di fascia oraria, potrà scegliere l’orario preferito presentandosi direttamente all’ingresso dello Slipknot Museum.



Slipknot Museum sarà all’interno dell’Arena Parco Nord per cui per accedervi, sarà necessario avere il biglietto d’ingresso a Knotfest Italy.

L’ingresso a Slipknot Museum è incluso nell’Ultimate Knofest VIP e nel Knotfest VIP.

Gli acquirenti di tali pacchetti VIP potranno scegliere l’orario preferito presentandosi direttamente all’ingresso dello Slipknot Museum.

KNOTFEST Italy 2023

Domenica 25 giugno 2023 – Bologna, Arena Parco Nord

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/knotfest2023

SLIPKNOT – 21:30 – 23:15

ARCHITECTS – 19:45 – 21:00

AMON AMARTH – 18:15 – 19:15

I PREVAIL – 16:45 – 17:45

LORNA SHORE – 15:30 – 16:15

NOTHING MORE – 14:15 – 15:00

BLEED FROM WITHIN – 13:15 – 13:45

DESTRAGE – 12:15 – 12:45

Apertura Porte 10:30