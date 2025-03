DEATH STRANDING: il concerto ufficiale il 19 gennaio 2026 al Teatro Dal Verme di Milano

KOJIMA PRODUCTIONS e SOHO Live sono orgogliosi di annunciare “DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour”, il nuovo, avvincente concerto basato interamente sulla serie creata dal leggendario game designer Hideo Kojima. Parti per un viaggio unico, e celebra dal vivo con altri corrieri le emozioni di DEATH STRANDING tramite la musica.

Un’orchestra e cantanti dal vivo eseguiranno i brani più iconici della serie, con le musiche di Ludvig Forssell, Low Roar e altri artisti, mentre spettacolari video in HD ti faranno rivivere gli incontri, gli addii, le battaglie, le gioie e le sofferenze di Sam Porter Bridges. Un’esperienza immersiva che ti permetterà di riscoprire le storie di DEATH STRANDING e DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH attraverso la potenza della musica. Il tour inizierà l’8 novembre 2026, il giorno del 6° anniversario del lancio di DEATH STRANDING, nella storica Sydney Opera House. Fara’ tappa in 12 paesi, tra cui anche una data unica in Italia il 19 gennaio 2026 al Teatro Dal Verme di Milano.

Ospiti d’onore e merchandise saranno annunciati nei prossimi mesi.

Un messaggio da Hideo Kojima, creatore della serie DEATH STRANDING:

“Sono davvero felice che la musica di DEATH STRANDING abbia risuonato nei cuori dei fan di tutto il mondo, rendendo possibile questo tour mondiale. La musica rappresenta l’80% di ciò che emoziona le persone, e in DEATH STRANDING svolge un ruolo cruciale nel creare le atmosfere del gioco e nell’evocare certe emozioni nei giocatori. Spero che le canzoni del concerto vi faranno emozionare, dai brani che accompagnano momenti di solitudine che quelli piu’ spettacolari e cinematografici”.

Un messaggio da Ludvig Forssell, il compositore della serie DEATH STRANDING:

“È un onore e un privilegio portare la musica di DEATH STRANDING a un pubblico dal vivo. La colonna sonora di DEATH STRANDING spazia da ballate intime al synthwave, fino ad arrivare a epiche sinfonie orchestrali, e non vedo l’ora di dare vita a questa esperienza musicale eclettica con arrangiamenti pensati per esaltare ogni brano in un contesto orchestrale completo.”

L’ORCHESTRA

La tappa italiana del tour sarà eseguita dalla Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale. ESO si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei e vanta di collaborazioni nazionali ed internazionali importanti tra cui Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, e Robbie Williams, con oltre 1000 concerti in 11 anni di attività in Italia ed in Europa.

DEATH STRANDING

19 gennaio 2026 – MILANO – Teatro Dal Verme

Prezzi dei biglietti

Platea 1: €85 + prevendita

Platea 2: €72 + prevendita

Platea 3 e Balconata: €65 + prevendita

Platea 4: €38 + prevendita