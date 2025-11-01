YUNGBLUD: a Bergamo l’entusiasmante concerto conclusivo del tour europeo

Foto di Andrea Ripamonti



Il 2025 di Yungblud è stato a dir poco folle. La pubblicazione di “Idols”, la registrazione del suo primo documentario (“Are you ready boy”), lo slot da headliner al Rock Werchter in sostituzione di Sam Fender, la sua già storica apparizione al “Back to the Beginnings” in onore dei Black Sabbath, il sodalizio con gli Aerosmith con l’EP prossimo all’uscita. Una sequenza clamorosa che si inserisce in un percorso artistico notevole, che rende il suo “Idols” un nuovo e ambizioso inizio.

Il concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo, il 31 ottobre 2025, non è solo la data conclusiva della leg europea dell’Idols World Tour. Simbolicamente è anche lo spettacolo pirotecnico alla fine di un grande evento, uno di quelli che lasciano il segno. Il fatto che sia anche la notte di Halloween influisce poco – e in tal senso stupisce che Yungblud non abbia voluto approfittarne e strafare. Il vero motore dello show è il suo legame con i fan italiani, da sempre uno dei più attivi e affezionati. Lo ribadisce più volte durante tutto il concerto, prendendosi sempre il tempo per ringraziare tutti, per esprimere amore verso una fetta fondamentale del suo pubblico. “Non darò mai per scontato tutto quello che avete fatto per me”, diceva giusto la sera prima al secret show ai Magazzini Generali di Milano.

La serata inizia con una “Hello Heaven, Hello” che ha tutto quello che una traccia d’apertura (di un disco, ma anche di un concerto) dovrebbe avere in ambito rock. Senza tirare in ballo i paragoni con i soliti pezzi storici che rientrano nel contenitore della “rock opera”, la suite di nove minuti con cui Yungblud ha inaugurato la sua nuova vita artistica è anche un potentissimo manifesto. Il pubblico risponde talmente bene che si potrebbe temere in un lungo anti-climax per il resto dello show. E invece no: la formidabile band di Yungblud lo assiste in una cavalcata di un’ora e tre quarti durante la quale Dominic Harrison dà libero sfogo a tutto il suo talento da performer.

Yungblud in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Pochissimi i riferimenti al passato. Giusto le hit imprescindibili, come “Loner”, “The Funeral” e “fleabag”, mentre a rubare la scena sono due new entry entrate di diritto nel repertorio fisso: la nuova “My Only Angel” scritta con gli Aeromisth e soprattutto “Changes”, la toccante cover già proposta da Yungblud lo scorso giugno nel concerto tributo ai Black Sabbath – trasformatosi a posteriori in un estremo saluto al leggendario Ozzy Osbourne, scomparso poco dopo.

Salta, corre, si lancia tra il pubblico e ricorre a tutto l’arsenale di pose e movenze che ha collezionato in anni di show muscolari, con l’aggiunta di un pizzico di mestiere che gli permette di arrivare a fine serata con ancora la voce necessaria per chiudere in bellezza con la meravigliosa “Zombie”, già diventata la sua ballata simbolo e perfetta per congedarsi dalla sua “famiglia italiana” con la promessa di tornare già l’anno prossimo, insieme a “Idols part 2” e a chissà quali altre sorprese.

Non è difficile capire perché sia un artista così divisivo: è talmente sfacciato e libero nel suo modo di esprimersi che o lo si ama, o lo si odia. Ed entrambe le fazioni sembrano destinate a crescere, sempre di più. Resta da vedere se sarà in grado di sobbarcarsi la grande responsabilità di essere la voce di una generazione, soprattutto nella sua frangia più disagiata e “weird”, e allo stesso tempo rilanciare il mondo del rock, in quella sembrava essere nella sua fase più buia e irrilevante di sempre. Per adesso pare stia facendo un ottimo lavoro.

YUNGBLUD – La Scaletta del concerto di Bergamo