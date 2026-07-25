VINTAGE VIOLENCE: le foto del concerto al Parco Tittoni di Desio

Foto di Giorgia De Dato

I Vintage Violence sono saliti sul palco del Parco Tittoni di Desio (MB) nella serata di venerdì 24 luglio, portando dal vivo il tour estivo dedicato all’EP A Sentimento. Sul palco Nicolò Caldirola (voce), Rocco Arienti (chitarra), Roberto Galli (basso) e Beniamino Cefalù (batteria).

Attiva dai primi anni Duemila, la band lecchese ha costruito negli anni un’identità ben riconoscibile nella scena indipendente italiana, grazie a un sound che mescola punk, garage rock e alternative, mentre i testi alternano ironia, sarcasmo e riflessioni su temi di attualità, mantenendo uno stile diretto e immediato.

Sul palco di Desio la band ha portato un’esibizione intensa, nonostante qualche problema tecnico, sostenuta da ritmi serrati e chitarre incisive, elementi che da sempre caratterizzano il progetto. Un live in cui è stata la musica a occupare il centro della scena, in linea con l’identità costruita dal gruppo nel corso degli anni.

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