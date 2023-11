VINICIO CAPOSSELA: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Vinicio Capossela è tornato a esibirsi a teatro con un tour teatrale con cui porta al pubblico il suo ultimo lavoro “Con i tasti che ci abbiamo”.

Il disco, i cui testi sono stati scritti tra i mesi di febbraio e giugno 2022, sono la diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo.

Capossela, accompagnato dalla sua band, affronta le principali tematiche di questo ultimo periodo storico, tra musica e parole, in un’atmosfera intima e accogliente come solo lui è in grado di creare ogni volta.

Clicca qui per vedere le foto di Vinicio Capossela in concerto al Teatro Verdi di Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Capossela – la scaletta del tour teatrale 2023

Sul divano occidentale

All you can eat

La parte del torto

Staffette in bicicletta

Il bene rifugio

Parla piano

La cattiva educazione

Minorità

Cha cha chaf della pozzenghera

La crociata dei bambini

Ariosto governatore

Gloria all’archibugio

I musicanti di Brema

Marajà

Che coss’è l’amor

Non è l’amore che va via

Le case

Brucia Troia

L’uomo vivo

Il tempo dei regali

Con i tasti che ci abbiamo