VENERUS: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Francesca Maffioletti

Un viaggio sonoro sospeso tra sogno e realtà: così si può raccontare la serata del 21 aprile all’Alcatraz di Milano, dove Venerus ha portato sul palco il suo tour Speriamo. Un concerto che non è stato solo musica, ma un’esperienza immersiva, capace di trascinare il pubblico in un universo intimo e vibrante.

Tra luci soffuse, visual evocativi e arrangiamenti che mescolano soul, elettronica e cantautorato, Venerus ha costruito un flusso continuo di emozioni. La sua voce, calda e ipnotica, ha guidato la platea attraverso brani che oscillano tra malinconia e speranza, mantenendo sempre una connessione autentica con chi lo ascolta.

Momenti più energici si sono alternati a passaggi delicati e quasi sospesi, creando un equilibrio perfetto che ha tenuto il pubblico incollato dall’inizio alla fine. Il tour Speriamo si conferma così non solo un progetto musicale, ma una vera e propria dichiarazione artistica: raffinata, personale e profondamente contemporanea.

Una serata che lascia il segno, e che conferma Venerus come una delle voci più interessanti e riconoscibili della scena italiana attuale.

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