TV GIRL: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

L’affascinante indie dei TV GIRL è arrivato al CIRCOLO MAGNOLIA di Milano in occasione di una speciale data unica in cui hanno portato dal vivo l’amatissimo album del 2014 “French Exit”. Ha aperto il live la musica dell’artista californiana COLLEEN GREEN.

TV GIRL: la scaletta del concerto di Milano

Pantyhose

Hate Yourself

Louise

Cigarettes Out the Window

Birds Don’t Sing

Daughter of a Cop

Not Allowed

The Night Time

99.5

Grapes Upon the Vine

Safeword

Blue Hair

The Blonde

Loving Machine

Taking What’s Not Yours

Heaven Is a Bedroom

Lovers Rock

It Evaporates