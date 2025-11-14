TRIPOLARE e STEF5K in Vacanza alla Santeria Toscana

Articolo di Alessandro Canalicchio

Il 13 novembre la Santeria Toscana ha ospitato due artisti provenienti da ambienti musicali molto diversi, ma incredibilmente vicini. Tripolare, nome d’arte di Gabriele Centurione, è un cantante cresciuto a Napoli studiando violoncello. La scorsa primavera ha rilasciato il suo secondo album La Vacanza, che nasce per stravolgere il concetto di estate che tutti noi ricerchiamo.

Stef5k, giovane soundcloud rapper di Milano, scoperto dallo stesso Tripolare su TikTok, è un artista che ben sa unire testi ironici a cultura pop dei primi anni 2000.

STEF5K – Un opening act che accende la Santeria

Poco prima della serata molti si chiedevano chi fosse Stef5k, (non consapevoli del fatto che in realtà avesse già collaborato in passato con Tripolare); solitamente in occasioni del genere il pubblico è un po’ spento, ma non è questo il caso: l’artista emergente riesce a far sentire la sua presenza su quel palco, un po’ per l’originalità dello sfondo, un po’ per le sonorità sperimentali dei suoi pezzi.

Il primo pezzo, BUSY, porta in sala una ventata di freschezza mentre sullo schermo dietro il palco scorrono finestre pop-up, glitch e pixel colorati, come un vecchio Windows XP preso d’assalto da virus e vecchi meme. L’estetica Y2K si riflette perfettamente nel pubblico che, vestito con felpe anni Duemila e look stravaganti (ad esempio un fan indossa uno zaino di Snorlax) si integra perfettamente all’atmosfera della Santeria, qualcuno persino con un Nintendo DS in mano per riprendere l’esibizione.

Quando parte Non ho più soldi, il locale, che ha appena imparato il semplice ritornello del brano, diventa un coro unico. Stef5k gioca con le luci, chiede al pubblico di puntarle verso il cielo, dicendo: “Oggi imparerete il mio nome”.

La chiusura del set di Stef5k è un crescendo di energia con Sexo & Vizi e Fly Mode tra i suoi brani più forti, ed il club si dimostra pronto per il main act della serata: Tripolare.

Tripolare e le trombe da stadio

Tripolare annuncia il proprio ingresso in modo inaspettato: l’artista sale sul palco suonando una tromba da stadio e la cosa ha un certo risalto, viste le dimensioni (contenute) del locale.Insieme a lui, la sua band al completo: basso, synth, batteria.

Il visual che fa da sfondo rappresenta il conceptdell’ultimo album La Vacanza e cambia assieme al mood dei pezzi: il pubblico si trova in mezzo a tempeste, tramonti, sole pieno, un paesaggio emotivo in costante cambiamento. Tripolare in live riesce a trasmettere ancora meglio le sue emozioni rispetto alla registrazione dei brani in studio. Quando canta è preciso ed emozionale e riesce sempre ad avere presenza scenica naturale e totale padronanza della sala. Vestito oversize dalla testa ai piedi, sembra modellato apposta per il palco e si percepisce che non è un personaggio costruito, ma semplicemente sé stesso, senza mai forzare nulla.

Urla, pogo e l’isola che cambia colore

I fan impazziscono appena sentono le prime note di Scuotere, che, come nelle altre date, è tra i pezzi più apprezzati dal pubblico. Il live prosegue con Il Centurione, pezzo super personale che porta il cognome dell’artista.

Uno dei momenti più assurdi avviene quando il cantante chiede al pubblico di aprire un corridoio: pensavamo tutti che volesse far partire un pogo o suonare in mezzo a noi, ma dal fondo del locale sbuca Stef5k che si lancia in mezzo alla sala con un kickflip sullo skateboard, dopo esser salito sul palco suonano assieme il loro featuring FAT ASS. Alla fine del brano, anche Tripolare prova un trick (e alcuni in prima fila hanno temuto il peggio).

Groove, tempeste e qualche momento di respiro

Prima di +Amore -Stress, l’artista ci invita a fare più casino. Neanche il tempo di sentire la batteria che parte un pogo gigantesco nel centro del locale.

Subito dopo, arriva un momento più introspettivo con Paura che spezza il momento frenetico di poco prima, portando meteo nuvoloso, come se fosse la soundtrack che annuncia il termine della vacanza. Ma non è così: arriva subito il tramonto caldo di Baggy Boy Distratto, che riporta la luce con l’ingresso a sorpresa di Tredici Pietro, aggiungendo magia e familiarità alla serata. Il pezzo si chiude con un grande assolo, esattamente ciò che i fan desideravano.

Segue Lame e Collane, che scatena un pogone enorme, e l’incastro tra Marcia Indietro, brano che nonostante la mancanza di Ariete sul palco viene accolto con clamore, e IWBMS, che alleggerisce l’atmosfera con un mood solare.

Le origini, il pubblico, la fine della vacanza

Un salto alle origini, con Melone e Polmoni, le hit che hanno fatto emergere, la cui esecuzione hanno un gran bell’effetto sotto palco. L’artista si avvicina alle prime file, stringe le mani ai fan e li guarda come per ringraziarli uno ad uno. Su Polmoni, Tripolare si addentra nel pubblico, lo sentiamo ancora più vicino, la connessione è totale. Quando arriva Cipro, la fine della vacanza è vicina. Ma la Santeria non molla: il pubblico canta Vitamina Life urlando e riesce a strappare il primo tra i pezzi extra che non ci aspettavamo in scaletta. Tripolare si toglie la maglia e la canta tutta d’un fiato. L’assolo finale e i ringraziamenti prima dell’uscita danno l’impressione che il concerto sia finito. Ma i fan, che non vogliono tornare a casa, intonano Il Mio Cane in coro. Tripolare torna sul palco per un ultimo regalo, stavolta il live finisce davvero.

Un artista umano, presente, vivo

Chi segue Tripolare lo sa bene: dopo ogni concerto scende a salutare, chiacchierare, farsi foto e ridere assieme ai fan, interagendo con la gente che lo ascolta ogni giorno.

Fun fact: una volta, dopo un live, gli ho chiesto di autografare una tessera del kebabbaro. Sta ancora nel mio cassetto e per me vale quanto un vinile raro.

STEF5K – La Scaletta del concerto a La Santeria di Milano

BUSY

NON HO PIÙ SOLDI

STEFANO CINCUEMILA

INEDITO

INEDITO

ECO

NON SGARRO PIÙ

QUI CON ME

SEXO & VIZI

FLY MODE

TRIPOLARE – La Scaletta del concerto a La Santeria di Milano

LA GRANDE FUSIONE

SOS MEDITERRANEO

MAI PIÙ

SCUOTERE

CENTURIONE

FAT ASS

TEENAGE DREAM

+AMORE -STRESS

ROSA E FIORI

PAURA

BAGGY BOY DISTRATTO

LAME E COLLANE

MARCIA INDIETRO/IWBMS

MELONE

POLMONI

CIPRO